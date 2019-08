Fonte : tg24.sky

(Di domenica 4 agosto 2019)lodeisiloPer via dell'agitazione, prevista per alcune ore del 4 e del 5 agosto, saranno aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass con probabile aumento del traffico. Oggi giornata da "bollino nero" per l'esodo estivo

SkyTG24 : Autostrade, nonostante lo sciopero dei casellanti si paga lo stesso - madliber : Autostrade, nonostante lo sciopero prima o dopo si paga lo stesso - laci_bacsi : Autostrade, nonostante lo sciopero prima o dopo si paga lo stesso -