Showtime annuncia il cast di Halo e conferma Gal Gadot per la miniserie su Hedy Lamarr

Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019)al TCA (Television Critics Association) press tour hato alcuni progetti attualmente in lavorazione per la rete, rivelando anche alcuni interessanti particolari.C'è molta curiosità intorno al progetto di unadedicata all'attrice e inventriceche sarà creata da Sarah Treem, co-autrice di The Affair, e vedrà Wonder Woman Galinterpretare la protagonista.ildiGalper lasupubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2019 11:48.

RedCapes_it : Halo – Showtime annuncia il cast della serie tv con Pablo Schreiber -