Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) “Sono contento del gol e soprattuttobuona prestazione che abbiamo fatto. Era una squadra forte da incontrare, e’ stato il primo test di un certo livello di questo ritiro: siamo contenti di quello che abbiamo fatto”. Sono le dichiarazioni di Bryandopo il 3-2 inflitto dallaal Lille. “Le gambe non sono ancora al massimo, stiamo assimilando i concetti del mister – spiega l’ex atalantino, autorerete decisiva nel recupero, in un’intervista al sito del club di Pallotta – Fare risultato contro una squadra che l’anno corso e’ arrivata seconda nel suo campionato e’ un ottimo punto di partenza. Cosa ci ha chiesto Fonseca in vista di questo test? Di continuare il nostro percorso, di provare le sue idee e il suo gioco. Pian piano stiamo assimilando al meglio i concetti e dobbiamo solo continuare ...

CalcioWeb : #Roma, #Cristante decisivo: 'contento del gol e della prestazione' - dstringersiunpo : Lille-Roma, CRISTANTE: 'Siamo a buon punto, con le idee di Fonseca faremo un'ottima stagione' - Eurosport_IT : Doppio assist di Dzeko, rete di Zaniolo e gran gol risolutivo di Cristante: la Roma vince in rimonta a Lille! ??? ?… -