Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Allucinazioni da. Potrebbe essere stata questa la causa della tragedia che ha coinvolto Alana Cutland, lagiovane studentessa britannica che nelle scorse ore è morta gettandosi da un piccoloin volo sul.Iscritta alla facoltà di Scienze Naturali a Cambridge, la giovane potrebbe essersi gettata a causa delle allucinazioni causatele dell’assunzione di un, probabilmente un antimalarico. È questa l’formulata degli inquirenti, riportata dal Guardian.Stando a quanto affermato dai testimoni presenti al momento del tragico evento, la ragazza avrebbe aperto il portellone del velivolo e sarebbe precipitata nonostante il tentativo di un altro passeggero di trattenerla. Le ricerche del corpo sono ancora in corso.Leggi anche... Studentessamuore indopo essersi lanciata da un...

CapaGira : RT @HuffPostItalia: Ipotesi allucinazione da farmaco per la 19enne lanciatasi dall'aereo in Madagascar - HuffPostItalia : Ipotesi allucinazione da farmaco per la 19enne lanciatasi dall'aereo in Madagascar - DribblingWorld : RT @Gazzettino: Apre il portellone e salta dall'aereo in Madagascar: spunta l'ipotesi allucinazione da farmaco -