Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Non è mica uno scherzo sapete? Ci avevano provato Enrico Letta, poi Matteo Renzi e il suo erede Paolo Gentiloni a far scendere quell’odioso indicatore, senza riuscirci. Poi arrivano “questi qua”, gli odiati “”, accusati ogni giorno di essere degli inesperti, incapaci, litigiosi, buoni soli a governare guardandosi di traverso e litigando tutti i santi giorni come se fosse parte dei loro compiti, e ripartire poi il giorno seguente cercando nuovi litigi. Proprio loro, nonostante tutti questi pesanti difetti, ci annunciano di aver abbattuto un muro tra i più resistenti per l’Italia, quello dellaa due cifre. E lo hanno fatto nel modo più semplice (e contestato dai sacerdoti dell’austerità): con il reddito di cittadinanza assimilabile, sul piano economico, ad un Helicopter Money, cioè a soldi buttati da un elicottero (o ...

Noovyis : (Evviva i sovranisti (se riducono di altri punti la disoccupazione)) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Evviva i sovranisti (se riducono di altri punti la disoccupazione) - ilfattoblog : Evviva i sovranisti (se riducono di altri punti la disoccupazione) -