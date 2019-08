Chi sono i figli di Gianni Morandi

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti lascia e si porta dietro parlamentari e senatori : ecco Chi sono i big di Fi : "Questo partito è diventato Forza Ghedini e noi ci siamo stufati". Dopo il terremoto che ha scosso Forza Italia con l'addio di Giovanni Toti e l'autoesclusione di Mara Carfagna, i parlamentari sono sul piede di guerra. In realtà il Cavaliere, in vacanza a Porto Rotondo, già la sera stessa della "tav

Salvini : M5S? Basta attacChi - sono stufo : 8.00 Il leader della Lega Salvini plaude al fatto che la commissaria von der Leyden è disposta a ridiscutere il trattato di Dublino."Noi lo chiediamo da anni". Così dalle pagine della Stampa conferma che i tre candidati della Lega alla Commissione sono Garavaglia, Bongiorno e Centinaio. Parla anche del partner di governo:gli "attacchi dei 5 Stelle sono gravi,sono stufo ma anche la gente inizia a stufarsi".Stanco anche dei "No e che si cerchi ...

Branzani e la RocChini in crisi - per Deianira Marzano sono 'invenzioni per far parlare' : Pochi giorni fa Eleonora Rocchini ha confidato di attraversare un momento di crisi di coppia con Oscar Branzani. La rivista Spy ha svelato che dietro a questo periodo difficile per i due ci potrebbe essere un'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffré. Ma qualcuno mette in dubbio che questa vicenda, dalla crisi al presunto tradimento, non sia vera. Questo il parere dell'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano che lo ha detto a ...

Sampdoria cessione Vialli : importo vendita e Chi sono i nuovi proprietari : Sampdoria cessione Vialli: importo vendita e chi sono i nuovi proprietari Sampdoria cessione Vialli – Gianluca Vialli e Roberto Mancini sono probabilmente i due calciatori a cui è associato storicamente il nome della Sampdoria. Stando ai rumors uno dei due, ovvero Vialli, potrebbe diventare il prossimo presidente della società blucerchiata. L’attaccante, che tempo fa aveva pubblicamente dichiarato di aver combattuto un grave male, ...

Migranti - sindaco Lampedusa : “Salvini? Con lui gli sbarChi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro - non mi ha mai risposto” : “Da quando c’è Salvini al ministero dell’Interno, gli sbarchi sono aumentati. Quello che è diminuito è il numero delle persone che sono sbarcate a Lampedusa. La diminuzione dei Migranti è cominciata nel 2017, e nel 2017 sono arrivate meno persone rispetto al 2016”. sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, nel corso della trasmissione “Che succede in città”, su Radio Cusano Campus. Martello, che è anche presidente del ...

Il miglior cattivo dei videogioChi? Secondo il director di God of War sono le microtransazioni : Le microtransazioni, le lootbox e i meccanismi di pagamento per vincere sono una tendenza che molti sviluppatori di giochi hanno iniziato ad aggiungere nei loro titoli. Ci sono molte persone che ritengono che questa recente tendenza nel settore sia molto frustrante. Sembra che il director di God of War, Cory Barlog, sia tra queste persone.Le microtransazioni si riferiscono ad acquisti aggiuntivi che vengono spesso effettuati attraverso la valuta ...

I prodotti tech sono i più a risChio per i nuovi dazi di Trump contro la Cina : Cina-Stati Uniti (Getty Images) Nuovo capitolo nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Mentre gli animi sembravano calmarsi nelle recenti settimane, l’1 agosto il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un post su Twitter che dal primo settembre prossimo imporrà un 10% di tasse doganali sui 300 miliardi di dollari di importazioni provenienti dalla Cina che ancora non sono soggetti ai dazi precedentemente ...

L’educazione civica torna tra i banChi. Ma i docenti sono formati? : L’educazione civica torna tra i banchi. Giovedì 1 agosto il Senato ha approvato in sede definitiva il testo di legge che aveva già ottenuto l’ok alla Camera dei deputati. Per la prima volta avremo a che fare con 33 ore annue di insegnamento con tanto di voto in pagella. Sia chiaro: non sarà una materia in più, ma dovrà svolgersi nell’ambito del monte ore obbligatorio. Non ci sarà nemmeno un docente in più, ma saranno i maestri e i professori ...

Valentina Lodovini/ 'Gli haters? Sono sChifata - li condannerei a studiare la storia' : Valentina Lodovini dice la sua su Salvini e su Carola Rackete: 'Gli haters? Sono schifata, li condannerei a studiare la storia'

Nel 2019 Pil sotto zero al Sud : la vera emergenza sono però gli emigranti e il risChio spopolamento : "sono più i meridionali che emigrano dal Sud per andare a lavorare o a studiare al Centro-Nord e all'estero che gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali. L'emergenza emigrazione del Sud determina una perdita di popolazione, soprattutto giovanile, e qualificata": lo afferma il rapporto Svimez che avverte contro lo spopolamento del Meridione. Una regione sempre più distante dal Nord del Paese, in termini di ...

Cristian Imparato si diChiara a Marco Mengoni : 'Mi piacerebbe incontrarlo - sono single' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso vi è sicuramente Cristian Imparato, che in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al portale Gay.it, dove ha rivelato di essere nuovamente single dopo che qualche settimana fa era stato lui stesso ad annunciare di essersi fidanzato sui social. Ma soprattutto Cristian si è dichiarato ad uno dei cantanti più amati della musica italiana: parliamo di Marco ...

Kelly McGillis : "Sono vecChia e grassa - per questo non mi hanno voluta nel sequel di Top Gun" : “Sono vecchia e grassa, per questo non mi hanno chiesto di recitare nel sequel di ‘Top Gun’”. A parlare è Kelly McGillis, l’attrice che il pubblico del cinema anni Ottanta ricorda come la bionda la bionda Charlotte (Charlie) Blackwood che faceva innamorare il tenente Pete Mitchell nel film che ha consacrato Tom Cruise tra le star di Hollywood.Era il 1986 e, all’epoca, la McGillis aveva 31 anni. Oggi - a ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sto molto bene - non sono sparito dai radar : ai Mondiali in forma. Ho sChiacciato a canestro…” : Gianmarco Tamberi non gareggia da oltre un mese a causa di un leggero problema fisico, nel weekend non ha partecipato ai Campionati Assoluti di Bressanone ma il saltatore in alto guarda con ottimismo al futuro come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il marchigiano sarà protagonista domani a Cervia insieme al nuotatore Gregorio Paltrinieri e al cestista Gigi Datome nell’evento ribattezzato #GGG con ...

Ferrero e Del VecChio due paperoni riservati Berlusconi e Rosso sono i ricChi da copertina : Simonetta Caminiti Non sempre il conto in banca corrisponde alla popolarità È una storia che comincia con una domanda. E non è la domanda scontata «Chi sono gli uomini più ricchi in Italia?». Piuttosto, il sito Mediamonitor.it si è chiesto chi siano i «paperoni» italiani più citati nel sistema mediatico. Basandosi sui primi venti nomi forniti dalla rivista Forbes (magazine conosciuto soprattutto per le sue classifiche, e per la ...