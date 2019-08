Alberto | ovvero Sordi prima di diventare l' Albertone nazionale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Paolo Scotti È in lavorazione un tv movie sullaparte della carriera dell'attore romano Settembre 1953. Nascosti dietro la tenda nell'atrio di un cinema di Roma,e Federico Fellini seguono trepidanti laproiezione de I vitelloni.protesta con l'amico Federico: il suo nome è stato tolto dal manifesto del film perché, dopo un paio di flop provocati dalla sua comicità troppo aggressiva, i produttori temono che tenga lontano il pubblico. Ma ecco il miracolo: alla scena di quella che diverrà la più famosa pernacchia del cinema italiano («Lavoratori! - sfotte, all'indirizzo di alcuni operai sul ciglio della strada - Lavoratori della malta!») la sala esplode in un boato di risa. La leggenda può cominciare. Questo il momento-chiave girato ieri a Roma, sul set di: il tv movie che Rai Uno e Oceans Productions preparano per lavera ...

maxchichi : @francescodelre8 @EvoBusItalia @c_appendino @GTT_Torino @twitorino @Alberto_Cirio @regionepiemonte Non dimentichiam… - alberto_dalto : RT @checovenier: Nel 2018 l’Italia per tutte le sue università ha speso 5.5 miliardi di euro. A Boston i ricavi dell’università di Harvard… - Koloredmarti : @serxsthoughts Da quello che ho capito è in atto lo stesso drama di sempre ovvero quello di Alberto e Valentina che… -