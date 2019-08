Ptpr | Panunzi | per Regione risultato importante

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma – “per laLazio”. Esprime grande soddisfazione il consigliere regionale (Pd) Enrico, per l’approvazione del piano territoriale paesistico regionale. “In Italia solo altre cinque regioni hanno il- prosegue- Abbiamo finalmente raggiunto questo traguardo che dota il Lazio di uno strumento legislativo fondamentale. Garantiamo regole chiare per la gestione del territorio, per avviare le fasi dell’aggiornamento dei paesaggi sulla cartografia recente e per le successive pubblicazioni. In questo modo potremo soddisfare le richieste delle amministrazioni locali, dell’imprenditoria, delle associazioni e dei cittadini. Ringrazio l’assessore Massimiliano Valeriani per l’eccellente lavoro svolto”. Ilapprovato oggi sostituisce i Piani territoriali paesistici attualmente vigenti, ...