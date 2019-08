Palermo | minori nei servizi sociali del Comune | Mattina chiede ‘relazione dettagliata’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019), 2 ago. (AdnKronos) – Una “dettagliata relazione” sulla situazione complessiva di tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in carico aideldi. A rirla, con una direttiva inviata al capo area della Cittadinanza solidale e al dirigente delo ‘Sostegno alla comunità, contrasto alla povertà eo sociale’, è stato l’assessore comunale al ramo Giuseppe. La relazione dovrà anche specificare le situazioni deifuori famiglia e accolti in strutture di accoglienza e in progetti di affido, da quanto tempo sono attive le prese in carico, l’esistenza di specifici Pei (Piani educativi individualizzati) e di progetti di accompagnamento all’autonomia, oltre all’esistenza di percorsi di sostegno alle famiglie di origine.“è sempre stata attenta ...

palermo24h : Rapinarono e picchiarono un 94enne e il nipote. Arrestati due fratelli pregiudicati e due minori… - palermo24h : Augusta, lo “stallo” della Gregoretti Via libera allo sbarco di 16 minori - RolandoCiofi : Accordo fra Procura di Palermo e ordine dei psicologi per le indagini che coinvolgono minori | BlogSicilia - Quotid… -