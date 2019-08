Nel Tirreno e nell' Adriatico è strage di delfini morti di fame | già 48 casi nel 2019

Uomo cade in mare da traghetto partito da Civitavecchia : in corso ricerche Nel Tirreno : Un Uomo è caduto in mare dal traghetto Moby Dada, partito da Civitavecchia alla volta di Cagliari: l’incidente è accaduto dopo la mezzanotte. L’allarme è stato trasmesso alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, competente per quel tratto di mare del Tirreno, a metà percorso tra le coste del Lazio e quelle della Sardegna orientale, all’altezza di Arbatax (Nuoro). La Capitaneria di Civitavecchia ha assunto il comando delle ...

Nel Tirreno c’è un’isola incontaminata scolpita dalla natura : alla scoperta di Palmarola - il paradiso sconosciuto [FOTO] : Nel Mar Tirreno, circa 10 km ad ovest di Ponza, si trova una meravigliosa isola che ha tratto il suo nome dalle numerose palme nane, unica palma originaria dell’Europa, che vi crescono: è Palmarola, in antichità nota come Palmaria. La natura a Palmarola, la più piccola delle sei Isole Ponziane, arcipelago in provincia di Latina, è selvaggia ed inospitale, ma crea un paesaggio mozzafiato. Le sue coste, davvero meravigliose, nei giorni ...

Tre tartarughe morte Nel Tirreno : il sospettato n.1 è la plastica : Una tartaruga Caretta caretta è stata trovata morta questa mattina a Vietri sul Mare (Salerno), ieri ne e’ stata trovata un’altra a Latina, il 4 giugno è stata rinvenuta una carcassa a Lipari e tre giorni fa un’altra e’ stata soccorsa e messa in salvo dalla Guardia Costiera a Gioia Tauro. E’ soprattutto la plastica che uccide varie specie marine: l’80% degli esemplari di tartarughe recuperati aveva dei residui ...