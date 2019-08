‘Ndrangheta | minacce e intimidazioni | così la cosca Cordì controllava il mercato del pane

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) “Giovanni, domani dirò dov’è sepolto qualche tuo parente da tantissimi anni”. È il 27 giugno quando il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, riceve un messaggio su Facebook da Antonio Alì il quale “intendeva fargli comprendere che le spoglie dei suoi parenti defunti erano state spostate in luoghi sconosciuti”. Per la Dda di Reggio Calabria “la minaccia ricevuta è di estrema gravità, nella misura in cui l’autore della stessa intendeva ingenerare nel sindaco Calabrese il sospetto che i suoi parenti defunti fossero stati spostati a sua insaputa in luoghi sconosciuti o il timore, laddove non fosse realmente accaduto, che ciò si potesse verificare in futuro”. Antonio Alì non è stato arrestato, ma con l’operazione “Riscatto-Mille e una notte” il procuratore Giovanni Bombardieri, l’aggiunto Giuseppe Lombardo e i pm Giovanni Calamita e Diego ...

