MotoGP | Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 | Quartararo in testa | Dovizioso 4°

MotoGP - Risultato FP1 GP Repubblica Ceca : Dovizioso parte bene e comanda il gruppo - Marquez e Viñales in agguato : CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA LE FP2 DELLA MotoGP DALLE 14:10 La stagione della MotoGP ha riacceso i motori dopo la lunga pausa estiva con le prime prove libere del GP della Repubblica Ceca 2019 che si sono aperte nel ricordo di Luca Semprini, addetto stampa in Ducati di Danilo Petrucci e scomparso improvvisamente un paio di notti fa. La battaglia in pista ha regalato subito un bello spettacolo che si è acceso soprattutto sul finale, il ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Non vedo l’ora di correre - voglio un bel risultato” : E dopo il periodo di stacco, il Mondiale di MotoGP 2019 torna in scena per il weekend del GP della Repubblica Ceca. Sul tradizionale tracciato di Brno, la classe regina si ripresenta con il marchio di Marc Marquez, dominatore fino ad ora della stagione, grazie a cinque vittorie e a tre secondi posti. Un’egemonia che ha proiettato il campione del mondo in carica in vetta alla graduatoria generale con 58 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara. Marquez padrone - Valentino Rossi ottavo : Marc Marquez vince in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica centra la decima vittoria di fila sulla pista della Sassonia, dominando sin dai primi metri e scappando in maniera inesorabile. Sul podio assieme a lui Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Dalla quarta alla sesta posizione le tre Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, quindi Joan ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marc Marquez centra la decima pole al Sachsenring - male gli italiani - Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez centra la pole position del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP. Dov’è la notizia direte voi? Effettivamente il portacolori della Honda domani scatterà davanti a tutti in griglia per la decima volta consecutiva al Sachsenring nelle ultime dieci gare che ha disputato (in tutte e tre le classi). Anche oggi lo spagnolo ha ribadito a tutti che su questa pista è in grado di fare il bello ed il cattivo tempo e di avere un passo ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato FP3 e classifica combinata dei tempi. Tutti i qualificati per la Q2 : Marc Marquez domina la scena anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP precedendo Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, sesto e settimo, sono i migliori italiani al Sachsenring, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, 11esimo e 14esimo, sono costretti a passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. classifica TEMPI FP3 GP Germania 2019 – MotoGP 1 93 Marc ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso 9° - Valentino Rossi 10° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha stampato un notevole 1:20.705 confermando di essere il grande favorito per la vittoria, lo spagnolo ha preceduto Alex Rins di 0.341 e Fabio Quartararo di 0.360. Attardati gli italiani: Andrea Dovizioso è nono appena davanti a Valentino Rossi che ha compiuto un passo indietro rispetto alla FP2. Di ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 1. Quartararo in vetta davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Dovizioso 6° : Le prove libere 1 del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. Una sessione importante per andare a definire gli assetti e la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di sabato. Il francese Fabio Quartararo è stato il più veloce del turno con la sua Yamaha Petronas, vantando un vantaggio di 74 millesimi sulla Honda di Marc Marquez e di 574 su Valentino Rossi in ripresa. ...

MotoGP – Petrucci verso il Sachsenring : “un buon risultato ci consentirebbe di andare in vacanza più serenamente” : Danilo Petrucci positivo ma con i piedi per terra in vista della gara del Sachsenring: le parole del ternano Ducati alla vigilia del Gp di Germania A pochi giorni dal Gran Premio di Olanda, terminato con Andrea Dovizioso quarto al traguardo e Danilo Petrucci sesto, staccato di soli cinque decimi, il Ducati Team è pronto a tornare in pista nei pressi di Chemnitz (Germania) sul circuito del Sachsenring per il nono round del Campionato ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...