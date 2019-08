Migranti | Von der Leyen a Roma | «Voglio proporre nuovo patto» Conte | serve rilancio per

Migranti - von der Leyen : "In Europa serve un nuovo patto - vanno superate tutte le divisioni" : La presidente Ue nella dichiarazione congiunta con il premier Conte: "Necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte. Garantire la solidarietà non è mai un processo unilaterale"

Macron deplora l'assenza di Salvini al vertice sui Migranti. E ribadisce : "Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino" : “Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”: lo ha detto Emmanuel Macron a Parigi. “L’impegno ...