Maltempo Veneto | ambulanza bloccata da un albero caduto | due feriti

Maltempo : Protezione Civile al lavoro in tutto il Veneto : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) - Uomini della Protezione Civile regionale e volontari impegnati in tutto il Veneto per far fronte alle conseguenze delle forti precipitazioni registrate in alcune zone della nostra Regione in particolare questa mattina. “Si registrano ancora problemi a Piovene Rocchette

Maltempo - forti piogge in Nord Italia : scoperchiato un edificio nella Bergamasca - interventi di soccorso in Veneto : Come preannunciato, il Maltempo sta interessando le regioni settentrionali: un violento nubifragio si è verificato attorno alle 14,30 di oggi su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Il vento ha fatto volare via un tetto di un’edificio a Ranica: la parte di copertura è poi ricaduta dall’altra parte della strada, fortunatamente senza fortunatamente colpire nessuno. Sono ...

Maltempo Veneto oggi : tromba d’aria - pioggia e grandine. Ecco i danni : Maltempo Veneto oggi: tromba d’aria, pioggia e grandine. Ecco i danni Ondata di Maltempo in Veneto questa mattina, venerdì 2 agosto 2019: grandinate, acquazzoni e fortissimo vento nel trevigiano, con una tromba d’aria segnalata a Zenson. Si contano già i primi danni, soprattutto nei campi agricoli, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Già dalle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati in più zone per ...

Maltempo : Veneto - stato di preallarme per precipitazioni su Piave e Alto Brenta : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni ...

Maltempo Veneto : perturbazione attraversa Trevigiano e Veneziano - 80 interventi dei vigili del fuoco : Dalla notte sono stati più di 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi abbattuti e danni d’acqua in Veneto: le province più colpite Treviso, Venezia e Vicenza, spiegano i pompieri su Twitter. L’ondata di Maltempo ha colpito l’area di San Biagio di Callalta e la zona rivierasca del Piave che si estende fino ai confini con il Veneziano, interessato nella zona di Noventa con raffiche di vento e forti ...

Maltempo : Anci Veneto - vicini a sindaci Comuni colpiti : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – ‘Non solo nelle ultime ore, ma negli ultimi giorni il Maltempo ha colpito diversi Comuni del Veneto, in particolare nelle zone di Vicenza, Venezia e Treviso provocando danni e situazioni di disagio. Anci Veneto vuole manifestare la propria vicinanza ai sindaci dei territori colpiti e che in molti casi purtroppo hanno subito danni importanti”. Così la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa ...

Maltempo in Veneto : pioggia - vento e grandine - devastati interi vigneti nel vicentino : Oltre a Lombardia e Trentino anche il Veneto ha dovuto fare i conti con forti temporali nelle ultime ore. L'area più colpita risulta essere quella della provincia di Treviso, dove si registrano...

Maltempo : allerta gialla in Veneto fino a domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressochè su tutto il Veneto. Lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso poco fa il relativo bollettino.Soprattutto per domani, infatti, si prevede tempo generalmente instabile, con spazi di sereno più ...

Maltempo Veneto - geologi : “Urgente investire in prevenzione” : “Il Maltempo di ieri nel vicentino e la colata di fango e detriti che ha interessato Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, mette in risalto ancora una volta l’urgenza della prevenzione del dissesto idrogeologico. Frane, cadute di massi, colate di fango e di detriti sono fenomeni naturali che trasformano e modificano la morfologia dei versanti montani e collinari. Sono eventi fisici spesso sospinti e favoriti da condizioni ...

Maltempo : Geologi Veneto - urgente investire in prevenzione (2) : (AdnKronos) - "Per questi fenomeni, purtroppo periodici, dobbiamo mettere in gioco in modo capillare gli strumenti e le tecniche in modo lungimirante, programmando in tempi di pace la “prevenzione” piuttosto che intervenire in condizioni di emergenza - continua Bartolomei - È, pertanto, di fondament