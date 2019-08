Il suo cane le lecca il braccio | i medici le amputano mani e piedi | colpa di un’infezione

Temptation Island : Ilaria Teolis cancella la foto del 'suo lui' ma è il cane : Il falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, trasmesso nella puntata di ieri 29 luglio di Temptation Island, ha sancito la rottura della coppia. Lei non è riuscita a perdonare quanto visto nei precedenti video del fidanzato, che spesso si è lasciato andare al fianco della single Elena. Sebbene Massimo abbia confessato di essere innamorato, chiedendo a Ilaria una seconda possibilità, la fidanzata è rimasta ferma nella sua decisione ...

Marco Liorni e il rapporto con Grace - il suo cane : “Abbaio e sono il capobranco” : Marco Liorni parla del suo cane Grace e racconta del suo ruolo di “capobranco” Dall’inizio dell’Estate, dopo la riuscitissima prima edizione di Italia Si, Marco Liorni è al timone di Reazione a Catena, in onda ogni sera su Raiuno. Siamo abituati a vederlo sempre gentile e sorridente, un conduttore garbato e una guida sempre impeccabile […] L'articolo Marco Liorni e il rapporto con Grace, il suo cane: “Abbaio e ...

Donna perde il suo cane e come ricompensa per chi lo troverà offre la sua casa che vale 580.000 - 00 euro : Una Donna che ha più di settant’anni è disperata perché ha smarrito il suo adorato cane . La Donna è così disperata che ha messo un annuncio choc: è disposta a dare la sua casa che vale 580.000,00 a chi riuscirà a riportarle il cane. La vicenda è accaduta a Pechino e l’annuncio è stato caricato sui social. Il valore della casa, 4 milioni di yuan, pari a 580.000 euro ha fatto gola a tanti e, come era prevedibile, in tantissimi si sono ...

Milano. Ghisa e ATS veterinaria sequestrano femmina di cane corso con i suoi cuccioli : L’unità Tutela animali della Polizia locale, in accordo con i veterinari dell’ATS Città metropolitana di Milano, ha posto sotto sequestro

Napoli - pitbull morde un poliziotto e i suoi colleghi gli sparano : il cane muore poco dopo : Non ce l'ha fatta il pitbull che nella giornata di ieri è stato colpito da alcuni proiettili sparati da un agente di Polizia a Napoli, nel tentativo di allontanarlo e fargli mollare la presa in quanto il cane aveva aggredito con un morso un loro collega. Tutto è accaduto durante il controllo di un uomo che si trovava agli arresti domiciliari, in via Cesare Rosaroll: i poliziotti si sono recati da lui per notificargli un provvedimento, ma quando ...

Cane attende per giorni il suo padrone morto accanto al letto di ospedale : Un Cane è stato fotografato in attesa del suo padrone accanto al letto d'ospedale dove l'uomo era ricoverato prima che morisse.

Gianni Morandi brutta caduta mentre fa jogging con il suo cane : Il cantante Gianni Morandi mentre faceva jogging con il suo cane a Carloforte, in Sardegna, è caduto. Ma fortunatamente Morandi si è dimostrato ancora un uomo di ferro. «Incolume!», ha scritto Gianni Morandi su Instagram tranquillizzando i fan e pubblicando il video. Nei post successivi si è mostrato sorridente prima con una birra in mano e poi mentre si fa un bagno nelle splendide acque blu della Sardegna.

Gianni Morandi cade mentre fa jogging con il suo cane : Tanta paura per Gianni Morandi che è vittima di una brutta caduta mentre fa jogging con il suo cane a Carloforte, in Sardegna, nei giorni delle riprese dell’Isola di Pietro. Ma fortunatamente il cantante e attore si è dimostrato ancora un uomo di ferro. «Incolume!», ha scritto Gianni Morandi su Instagram tranquillizzando i fan e pubblicando il video. Nei post successivi si è mostrato sorridente prima con una birra in mano e poi mentre si fa un ...

Melanie - 26 anni - cade in un dirupo e muore : il suo cane cerca aiuto poi la veglia per ore : Melanie Kaserer, 26 anni, è morta in Trentino dopo essere precipitata in un dirupo durante un'escursione insieme al suo inseparabile cane, che con i suoi latrati ha attirato l'attenzione dei soccorritori, arrivati quando però era ormai troppo tardi.

Csm - segretario di Mi Racanelli lascia : “Non parteciperò a festival dell’ipocrisia”. Ma nelle carte spunta il suo nome : C’è un altro magistrato che lascia il posto in quello che è diventato il più grande caso giudiziario degli ultimi anni, ovvero le manovre di magistrati e politici per decidere le nomine degli uffici giudiziari. Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, si è dimesso dalla carica di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente di destra delle toghe che nei giorni scorsi aveva chiesto ai suoi consiglieri del Csm (citati nelle ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Flo confessa il suo crimine : La verità sullo scambio di culle è vicina alla rivelazione, Flo confesserà infatti a Thomas del crimine commesso, intanto Xander è già pronto a smascherarla.

Barbra Streisand fa clonare il suo cane - la foto che ha sconvolto l'America : L’anno scorso Barbra Streisand ha annunciato al mondo di aver fatto clonare il suo cane, Samantha, un Coton de Tuléar che la star amava come un figlio, morto nel maggio 2017 a 14 anni. Oggi attraverso il suo canale Instagram la cantante ha mostrato una foto che ha sconvolto il web : si tratta di Mis

Barbra Streisand spende più di 100mila dollari per far clonare il suo cane : L'amato cane di Barbra Streisand è stato clonato e la foto condivisa su i social crea scompiglio e reazioni decisamente contrastanti. Barbra Streisand ha un amore incondizionato per i cani. Per lei sono come dei figli. Lo dimostra il sentimento che ha regalato per ben 14 anni alla sua dolce Samantha, un colton de talear, scomparso nel 2017. La cantante però non si è rassegnata a una vita senza la dolce Sammy, arrivando a ...

Ancona - donna e il suo cane trovati morti in un dirupo : Trovata morta in un dirupo accanto al suo cane, anch?esso morto, e senza tracce di violenza: giallo a Camerata Picena. La vittima è una vedova 71enne di origine abruzzese ma residente a...