Il digiuno intermittente ridurrebbe l’appetito e la massa grassa

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Due studi a lungo termine, condotti sul, hanno rivelato che questo metodo nutrizionale può accentuare la perdita del grasso, ma non è noto se questo beneficio sia mediato da un incremento della spesa energetica o da una diminuzione dell’assunzione di cibo. I ricercatori del Centro di Ricerca Biomedica Pennington, a Baton Rouge in Louisiana, hanno investigato per la prima volta sull’ipotesi che il tempo di assunzione degli alimenti possa influenzare il metabolismo energetico oppure....

MeroUomo : @MignottAir @sempreciro un po' come me, io faccio il digiuno intermittente ossia tra na carbonara e l'abbacchio alla scottadito non mangio. - SteSangio : @noemss__ Il digiuno intermittente non è ottimale per tutti, deve adattarsi al tuo stile di vita. A me ha aiutato n… - Nicuz95 : Ipocaloriche, low carb, digiuno intermittente, powebuilding, ora calisthenics. Insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata. -