Drogata a 10 anni | una bambina di Monza trasferita in comunità nel Milanese

(Di venerdì 2 agosto 2019) Aggiornato alle ore 14,50 del 2 agosto 2019. I genitori, non riuscendo più a controllarne le reazioni sempre più violente, alla fine hanno chiesto aiuto ai medici. E una volta arrivata in pronto soccorso in un ospedale della Brianza la realtà è divenuta tragica, con la conferma che ladi appena 10era consumatrice abituale di droga. Il caso, sollevato da "Qn", è stato confermato in tutta la sua drammaticità dagli psichiatri che hanno preso in cura ladiche frequenta la quinta elementare. La storia è emersa dopo il ricovero al pronto soccorso in cui la piccola era arrivata accompagnata da papà e mamma per una grave crisi nervosa. Secondo quanto potuto accertare dagli assistenti sociali che hanno avvicinato la famiglia, italiana e senza mai aver avuto problemi con droga, lanon avrebbe mai subito traumi. Eppure ...

