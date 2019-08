Toto Wolff F1 | GP Ungheria 2019 | ” Commessi errori in Germania | la nostra vettura sarà

Formula 1 - Toto Wolff se la prende con le… celebrazioni : “crediamo nel karma - ecco cosa abbiamo capito” : Il team principal della Mercedes ha analizzato il disastro con cui si è chiuso il Gp di Germania, facendo una sorprendente ammissione Toto Wolff ha fretta di cancellare il Gp di Germania, chiuso con solo due punti all’attivo, frutto peraltro della penalizzazione inflitta a Raikkonen e Giovinazzi nel post gara. Lapresse Il team principal della Mercedes non ha usato mezze misure per definire la gara di Hockenheim, un vero e proprio ...

Formula 1 - Toto Wolff non usa mezze misure dopo le qualifiche di Hockenheim : “la Ferrari è malata” : Il team principal della Mercedes ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari La giornata nera della Ferrari ad Hockenheim non è passata inosservata nemmeno in casa Mercedes, con la scuderia campione del mondo che è riuscita ad ottenere l’ennesima pole position con Hamilton davanti a Verstappen e Bottas. photo4/Lapresse Toto Wolff si è soffermato nel post qualifiche sui guai tecnici ...

Formula 1 – Toto Wolff e il futuro della Mercedes - Bottas è in bilico : “Valterri è forte - ma Ocon…” : Toto Wolff parla del futuro della Mercedes: la posizione di Valterri Bottas è in bilico, Esteban Ocon stuzzica il team principal del team campione del mondo Le vacanze porteranno consiglio. Lo ha amesso Toto Wolff ai microfni di Sky Sport parlando del futuro della Mercedes, sottolineando in particolare la situazione di uno dei due piloti, ovviamente Valterri Bottas (Hamilton è decisamente intoccabile). Il finlandese si è dimostrato un buon ...

Formula 1 - Toto Wolff non crede ai suoi occhi : “Hamilton a Silverstone ha reso tutti i dati un po’ stupidi” : Il giro veloce con cui Hamilton ha chiuso il Gp di Silverstone ha spinto Toto Wolff ad esaltarlo pubblicamente Un tempo monstre, che ha permesso a Lewis Hamilton di portare a casa 26 punti invece che 25, frutto del bonus derivante dal giro veloce fatto segnare proprio nel finale del Gp di Silverstone. Lapresse Un 1:27.369 fatto segnare con gomme dure vecchie di 31 giri, battendo di pochi millesimi il compagno Bottas equipaggiato con gomme ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “dovremo difenderci in partenza - le nostre gomme saranno meno competitive” : Il team principal della Mercedes ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse dalla Mercedes con entrambe le macchine in prima fila Settima prima fila tutta Mercedes della stagione, un risultato strabiliante per le Frecce d’Argento che continuano a dominare questo Mondiale di Formula 1. Questa volta è Bottas a scattare dalla pole position, avendo preceduto Hamilton di soli sei ...

Formula 1 - Toto Wolff e il segreto di Hamilton : “vi svelo perchè gli lasciamo fare tutto ciò che vuole” : Il team principal della Mercedes ha svelato il motivo per cui la scuderia di Brackley lasci fare ad Hamilton ciò che gli pare Il fatto che vinca gare su gare e abbia messo in bacheca già cinque titoli mondiali basterebbe eccome, ma ci sono altri motivi per cui la Mercedes lascia tanta libertà a Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff ai microfoni della BBC, esprimendo il pensiero del team campione del mondo sugli interessi ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è stata sfortunata fino ad ora - Red Bull migliore in Austria grazie al motore Honda” : Il Circus della F1 guarda a Silverstone (Gran Bretagna), dopo l’appuntamento a Spielberg (Austria). La Mercedes, nonostante la prestazione sotTotono sul circuito Austriaco, rimane in vetta con agio, forte degli 8 successi che hanno preceduto il weekend citato. Il team campione del mondo, però, in vista del fine settimana di casa vuole rispondere subito ai rivali, per far capire che il riferimento è sempre lo stesso. In Austria la W10 ha ...

Formula 1 - Toto Wolff fa la danza della pioggia : “Silverstone? Spero in un week-end freddo e piovoso” : Il team principal della Mercedes ha parlato in vista della gara inglese, sperando in un week-end piovoso che possa avvantaggiare la sua scuderia Interrotta in Austria la striscia di otto vittorie consecutive in questa stagione, la Mercedes riparte adesso con maggiore motivazione, preparandosi all’appuntamento di Silverstone. photo4/Lapresse La gara inglese sarà un’importante spartiacque per le Frecce d’Argento, decise a ...

F1 - Toto Wolff sul futuro della Mercedes : “Decideremo sui piloti solo dopo l’estate” : Siamo in piena estate e nel Mondiale 2019 di F1, più che guardare alla continuazione di un’annata nella quale il dominio della Mercedes, con l’eccezione dell’ultimo appuntamento a Spielberg (Austria), è incontrastato, si pensa al futuro e ai possibili cambiamenti delle squadre. Dalla Ferrari arrivano conferme chiare sul voler continuare il proprio rapporto con il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc, mentre ...

F1 - Toto Wolff sul futuro della Mercedes : “Decideremo sui piloti solo dopo l’estate” : Siamo in piena estate e nel Mondiale 2019 di F1, più che guardare alla continuazione di un’annata nella quale il dominio della Mercedes, con l’eccezione dell’ultimo appuntamento a Spielberg (Austria), è incontrastato, si pensa al futuro ed ai possibili cambiamenti delle squadre. Dalla Ferrari arrivano conferme chiare sul voler continuare il proprio rapporto con il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc ...

F1 - Toto Wolff sull’incidente tra Verstappen e Leclerc : “Decisione difficile - ma io voglio le gare dure come 10 anni fa” : Inutile negare che questo GP d’Austria 2019, sede del nono round del Mondiale di F1 sia stato spettacolare. Il confronto ai ferri corti tra il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen ha portato alla decisione della Race Direction di considerare “sotto investigazione” il contatto tra i due piloti citati. Al momento, la vittoria del pilota della Red Bull resta in sospeso e si attendono notizie. Appare chiaro ...

F1 - Toto Wolff sull’incidente tra Verstappen e Leclerc : “Decisione difficile - ma io voglio le gare dure come 10 anni fa” : Inutile negare che questo GP d’Austria 2019, sede del nono round del Mondiale di F1 sia stato spettacolare. Il confronto ai ferri corti tra il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen ha portato alla decisione della Race Direction di considerare “sotto investigazione” il contatto tra i due piloti citati. Al momento, la vittoria del pilota della Red Bull resta in sospeso e si attendono notizie. Appare chiaro ...

Formula 1 – Toto Wolff ‘arbitro’ dello scontro Verstappen-Leclerc : “nessuna scorrettezza - voglio vedere gare dure” : Toto Wolff dà il suo parere sul contatto fra Verstappen e Leclerc che ha deciso il Gp d’Austria: il team principal Mercedes non vede alcuna scorrettezza Concluso il Gp d’Austria tiene ancora banco l’episodio che ha deciso la gara. Nel finale, Verstappen si è preso la vittoria sorpassando Charles Leclerc con una manovra al limite del regolamento, facendo finire il ferrarista fuori pista. Toto Wolff, team principal ...

Formula 1 - Toto Wolff lascia la Mercedes? Il team principal fa chiarezza : “vi svelo le mie intenzioni” : Il team principal della Mercedes ha parlato del proprio futuro, ammettendo di voler rimanere al suo posto Toto Wolff e la Mercedes, una storia che continuerà. E’ questa l’intenzione del team principal austriaco, legato alle Frecce d’Argento da un legame molto più che lavorativo. photo4/Lapresse Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il boss del team ai microfoni del quotidiano Kleine Zeitung nel corso del week-end in ...