Stiratura del seno | ancora praticata in Africa ma anche nel Regno Unito

(Di giovedì 1 agosto 2019) Le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono un problema grave, che affligge gran parte dell', ma non sono le uniche pratiche barbare e non necessarie nei confronti delle donne. Forse non tutti conoscono ladel(breast ironing) o appiattimento del, che comporta il bruciare e martellare ildi una ragazza usando oggetti caldi, tra cui pietre e martelli, per un periodo di tempo (a volte anni), nel tentativo di impedire all'organo femminile di svilupparsi. Di solito la pratica inizia con l'inizio della pubertà e può provocare gravi problemi di salute e di sviluppo, che variano a seconda del tipo di strumento utilizzato, del grado di forza e della mancanza di cure post-terapia. Gli effetti fisici possono includere danni ai tessuti, infezioni, dissimmetria del, ascessi, cisti, prurito, scarico del latte, febbre e persino la completa scomparsa di uno o di ...