Sondaggio dell' Istituto Piepoli | Il partito di Giovanni Toti vale già il 4% e potrebbe

Compiti delle vacanze - il Sondaggio : uno studente su quattro non ha ancora aperto libro : Secondo un sondaggio di Skuola.net il 25% degli studenti interpellati non hanno toccato un libro al giro di boa delle vacanza a inizio agosto. Tra le materie che la fanno da padrona, l'italiano e la matematica. In media i ragazzi dovranno leggere tra i 2 e i 4 libri. Tra i più gettonati, Italo Calvino e Luigi Pirandello.Continua a leggere

[FOTO] Sondaggio dello zio di James : “Atletico o Napoli?” : Lo zio di James Rodriguez ha appena pubblicato un Sondaggio sui social facendo scegliere ai suoi seguaci tra Napoli o Atletico Madrid come meta preferita di suo nipote. Ecco il suo post: +++attenzione lo zio di #JamesRodriguez ha pubblicato un Sondaggio tra le proprie storie di instagram su quale fosse la squadra migliore per James. Il contatto è verificato non è un fake, è seguito dalla moglie di #Ospina e dallo stesso James.ottimo ...

Sondaggio Pagnoncelli : Salvini sempre più apprezzato con il 35 - 9% delle preferenze : Nando Pagnoncelli, con il consueto Sondaggio commissionato dal Corriere della Sera alla sua azienda di rilevazioni statistiche, conferma i dati pubblicati negli ultimi giorni da altre società di sondaggi: la lega di Matteo Salvini è in crescita costante e al momento le polemiche e le tensioni di queste settimane sembra non influiscano sulle opinioni degli italiani. Il movimento guidato dal Ministro dell'Interno, nelle intenzioni di voto, è ...

Calciomercato - le ultime trattative : Lazzari è della Lazio - Sondaggio del West Ham per Petagna : ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Italia ed all’estero. Il Real Madrid comunica la cessione in prestito di Luca Zidane (figlio di Zizou) al Racing Santander fino al 20 giugno 2020. Visite mediche per Romero con la Juventus poi tornerà subito al Genoa per disputare un’altra stagione con il club rossoblu. Nelle ultime ore sondaggio del West Ham per l’attaccante della Spal Andrea Petagna secondo ...

Regionalizzazione della scuola : il Sondaggio tra i docenti : Sulla Regionalizzazione il vertice condotto a Palazzo Chigi ieri sera non ha prodotto l’effetto sperato dalla Lega. Le posizioni dei due alleati di governo sono ancora distanti e il presidente Conte ha rinviato il tutto ad una nuova riunione che si terrà giovedì. Di Maio ha già chiarito la posizione del MoVimento 5 Stelle. Senza la garanzia dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) non se ne fa di nulla. L’Italia è una e ...

Sondaggio Pagnoncelli pro-Matteo Salvini - censura del Corriere della Sera? Come lo pubblicano : Sabato, giornata di sondaggi sul Corriere della Sera. I sondaggi, naturalmente, di Nando Pagnoncelli. Oggi il presidente di Ipsos rilevava Come gli italiani siano per la linea della fermezza contro le ong. Al centro il caso Sea Watch 3, Carola Rackete e le politiche di Matteo Salvini (nel giorno in

Sea Watch 3 - Matteo Salvini ringrazia Carola Rackete : le cifre-choc dell'ultimo Sondaggio sulla Lega : Il primo effetto del caso Sea Watch lo ha fotografato ieri il sondaggio settimanale di Swg per il tg La7: la Lega sale al 38% nelle intenzioni di voto, guadagnando in sette giorni lo 0,7%. Il Pd è fermo al 22,6%, il M5S scende al 17,2 (-0,8%), Forza Italia e Fratelli d' Italia rimangono sostanzialme

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : ennesimo record della Lega con il 38 per cento. Divario con M5s e Pd : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle

Sondaggio della Samp per Verdi. Il Napoli chiede 20 milioni : troppi : La Sampdoria di Di Francesco dà la caccia a Simone Verdi. Il mister ha espresso il suo gradimento: starebbe benissimo nel suo 4-3-3, scrive la Gazzetta. Verdi è un esterno offensivo capace di giocare anche al centro, bravo con tutti e due i piedi, dotato di tecnica e rapidità in campo e aiuterebbe parecchio nella nuova Sampdoria della prossima stagione. Il club ligure ha fatto un primo Sondaggio con il Napoli, ma il prezzo è stato giudicato un ...

Secondo un Sondaggio il 72% dei romani boccia l'operato della sindaca Raggi : Il 72% dei romani non è contento dell'operato della sindaca Virginia Raggi. A tre anni dall'insediamento in Campidoglio della giunta pentastellata, si tirano le prime somme e, a quanto pare, per i grillini il vento è cambiato di nuovo. Il 60,8% di coloro che, il 19 giugno 2016, hanno votato la candidata sindaco del M5S, oggi, non lo rifarebbe. A rivelarlo è il sondaggio scientifico-statistico condotto da Euromedia Research per raccogliere ...

Chiusura domenicale dei negozi? Addio. Il Sondaggio della Lega : I negozi potrebbero non chiudere la domenica. La legge che avrebbe dovuto cambiare le attuali regole, limitando lo shopping festivo degli italiani, pare esser finita nelle sabbie mobili. Lega e M5s avrebbero "sondato" l'umore degli italiani trovando risposte negativi nella gente. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - Sondaggio Pagnoncelli : "Il prezzo della rissa" - di quanto crolla il governo : Il governo - secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera - perde quattro punti, attestandosi a 52. Il premier Giuseppe Conte cala di 6 punti e viene raggiunto a quota 53 da Matteo Salvini, che pure perde 2 punti. A seguire il vicepremier Luigi Di Maio (indice 32), in flessione