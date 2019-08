Salvini replica al cronista | I bimbi non si coinvolgono nella polemica

“Straziamoci non solo per Mario”. Claudia Fusani nella bufera. La replica di Salvini : Claudia Fusani: ha invitato tutti a non dimenticarsi dei 150 morti in mare. Stando a quanto riportato dal sito la7.it, in un intervento al programma mattutino Coffee Break, in onda su La7 e condotto da Flavia Fratello, in cui si approfondiscono temi come politica, attualità, economia, nuove tendenze, lavoro e tempo libero, Claudia Fusani, interpellata sulla morte del Carabiniere ucciso a Roma ha commentato con queste parole: “Le morti sono tutti ...

J-Ax : 'per i litigi con Salvini lavoro meno'/ Il ministro replica 'questa mi mancava' : J-Ax, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, confessa: 'da quando critico Salvini lavoro meno'. Il ministro replica su Instagram.

M5S e Conte chiedono a Salvini del caso Russia - lui replica : 'Non ho niente da dire' : Sia Di Maio che lo stesso Premier Conte hanno chiesto più volte al Ministro dell'Interno Matteo Salvini di riferire in Aula la propria posizione riguardante i presunti contatti tra la Lega e la Russia. L'interessato ha però replicato, a propria volta, che non ha niente da dire al riguardo e che non è disposto a discutere di fantasie. Ha quindi aggiunto che è in corso un'inchiesta e si è augurato che tutto si risolva in fretta. La richiesta di ...

"Il governo non è a rischio" - dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...

Salvini contro Fico : 'Blocca Dl sicurezza' - la replica : 'Ignora come funziona la Camera' : Il decreto Sicurezza Bis finisce di nuovo al centro di una disputa tra le due forze di governo. Stavolta Salvini sostiene che sia stato lo stesso Presidente della Camera, Roberto Fico, a bloccare otto emendamenti voluti dalla Lega. A sua volta, però. Fico replica che non ha bloccato nulla, in particolare gli emendamenti di cui parla Salvini, e che in realtà se ne stanno vagliando altri. Il Presidente si chiede quindi se chi parla conosce davvero ...

Carola Rackete querela Salvini : «Chiudere i suoi social». La replica : «Ridicolo» : Prosegue la guerra a distanza tra il Capitano e la Capitana. Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, presenterà domani alla procura di Roma una denuncia-querela nei confronti del...

«Fondi alla Lega da petrolieri russi» Il Pd : Salvini chiarisca. Replica : querelo : Il sito Buzzfeed pubblica gli audio dell’incontro, dove si parla di un presunto accordo finalizzato al finanziamento della Lega. La Replica di Salvini: «Mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia»

Sottosegretario Spadafora dà del sessista a Salvini. Ministro replica : “Si dimetta” : Per il M5s Vincenzo Spadafora, Matteo Salvini è un esempio di "violenza verbale" nei confronti delle donne e "sessismo"; per il leader leghista, se l'opinione è questa, allora il Sottosegretario Cinque Stelle dovrebbe dimettersi. Anche la presentazione del rapporto sui centri anti violenza sulle donne diventa tema di scontro tra Lega e M5s, tanto che la conferenza stampa dello stesso Spadafora e della leghista Giulia Bongiorno viene ...

Spadafora contro la «deriva sessista» di Salvini. La replica : «Lasci» : L'Italia «vive una pericolosa deriva sessista. Come facciamo a contrastare la violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?»....

Spadafora critica Salvini e gli insulti sessisti - il vicepremier replica : “Fossi lui mi dimetterei” : Scoppia un nuovo caso nel governo dopo l'intervista rilasciata dal sottosegretario M5s alla Pari Opportunità Spadafora, che...

Di Stefano lo paragona a Higuain - Salvini replica : "Omo de panza - omo de sostanza" : “Se mi attacca per la mia forma fisica gli rispondo ‘omo de panza omo de sostanza’”, Matteo Salvini replica così al sottosegretario Manlio Di Stefano. L’esponente del Movimento 5 stelle, parlando del ministro dell’Interno, aveva detto: “Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma, è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese”. Il ...

Salvini : su migranti replicano numeri : 10.30 Al ministro della Difesa Trenta, che ha criticato la scelta di uscire dalla missione Sophia, "replicano i numeri". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini. "La missione Sophia recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia, perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati nel Mediterraneo e portarli ...