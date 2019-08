Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) Fantasticanell’ultimo. Una foto a dir poco conturbante e piena di eros. Una posa davvero estrema, quella la cui protagonista è la bella modella ex di Fabrizio Corona. Una foto che pubblica la stessa showgirl sul suo profilo, condita dal commento: “Oggi, ho vinto il concorso di Miss maglietta bagnata! PS Ero l’unica in gara”. Vittoria, va detto, meritatissima. Eccola,, indosso – appunto – una maglietta bagnata, tanto che il seno affiora in modo chiarissimo. Ma non è finita. A far salire la temperatura alle stelle ci si mette il fatto che laabbassa pericolosamente le mutandine, a completare una fotografia davvero in grado di far saltare le coronarie. E nel penultimolo scenario è comunque da sogno: fine sabbia bianca, cielo blu, mare cristallino, palme cariche di frutti e, la centro di questo paradiso, lei, la donna che ha ...

Noovyis : (Nina Moric senza veli su Instagram: lo scatto è super (ma anche vietato ai minori)) Playhitmusic -… - Libero_official : Nina Moric regala a tutti i suoi fan una foto davvero estrema - telegnocca : una sensualissima Nina Moric ?????????? -