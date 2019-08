Neymar-Barcellona | dalla Spagna svelato un accordo segreto | PSG infuriato

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019)e l’col: il PSGdecisione del calciatore brasiliano Dopo aver finalmente tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le accuse di stupro che gli hanno fatto vivere un periodo da incubo,adesso è concentrato esclusivamente sul suo futuro calcistico. Il calciatore brasiliano ha espresso al PSG il desiderio di tornare al, ma la società francese non sembra intenzionato a cederlo. Per questo motivole sta provando davvero tutte per spazientire il club e spingerlo a lasciarlo andare: le ultime indiscrezioniparlano addirittura di unstretto tra il brasiliano ed il, per il quale il calciatore avrebbe deciso di non disputare una partita ufficiale col PSG fino al termine del mercato spagnolo, che si chiuderà il 2 settembre prossimo. Una decisione presa proprio per ...

lupus622 : Non si può costruire una grande squadra intorno ad un unico fuoriclasse di 34 anni(vedi Barcellona di Messi dopo l'… - Eurosport_IT : Neymar freme per tornare a Barcellona ma il PSG non molla! Come andrà a finire la trattativa dell'estate? ??? - infomercato24 : Secondo #Sport il #Psg propone a #Neymar un'anno a Parigi e poi sarà addio ma il giocatore ancora convinto di lasci… -