MotoGp – Marquez spaventa i rivali a Brno | “pronti a tornare come abbiamo finito”

Marc Marquez MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Sarà importante ripartire da dove avevo lasciato - ma occhio alla Ducati…” : 58 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore (Andrea Dovizioso), tre settimane di vacanze di assoluto relax (nelle quali si è allenato duramente anche con il fratello Alex), e la consapevolezza che questa seconda parte di stagione che sta per incominciare sia il viatico per il suo sesto titolo iridato nella MotoGP. Marc Marquez sa perfettamente tutto questo ma ha preferito rimanere con i piedi ben saldi al terreno nel corso della ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Ducati pronta a reinserirsi nella lotta con Marquez - Rossi a caccia del riscatto : La lunga sosta di un mese è finalmente giunta al termine e le due ruote del Motomondiale sono pronte a riaccendere i motori a Brno in vista del GP della Repubblica Ceca, uno dei più antichi e storici eventi del motociclismo giunto ormai alla sua sessantesettesima edizione; da questo momento comincerà un piccolo ma serrato tour de force che in tre mesi accompagnerà team e piloti nella seconda parte della stagione 2019. Marc Marquez e la Honda ...

MotoGp – Dovizioso sincero alla vigilia di Brno : dall’importanza della pausa estiva allo strapotere di Marquez - e sul ritiro di Valentino Rossi… : A tutto Dovizioso: dal ritiro di Valentino Rossi allo strapotere di Marc Marquez, il forlivese ha le idee chiare dopo la pausa estiva Oggi i piloti della MotoGp tornano protagonisti, a Brno, per la conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca. Dopo tre lunghe settimane di pausa i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Dopo una serie di Gp deludenti, Andrea Dovizioso è carico e ...

MotoGp - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di gareggiare dopo la pausa estiva. Bisogna continuare come prima” : La MotoGP ritorna dopo la pausa estiva. Al rientro dalla vacanze si gareggia in Repubblica Ceca a Brno ed il grande favorito è ovviamente Marc Marquez. Lo spagnolo riparte con i 58 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e con la consapevolezza di aver chiuso quasi ogni discorso in ottica titolo mondiale. Il pilota della Honda, però, non si sente ancora tranquillo. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia del GP della Repubblica Ceca (riportate ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Mondiale mai così equilibrato (Marquez a parte). Suzuki e Yamaha insidiano la Honda - Ducati in stallo : Il Mondiale di MotoGP degli altri, il Mondiale di MotoGP senza Marc Marquez? Si potrebbe vederla così e, a conti fatti, l’equilibrio regna sovrano. Sì perché, al di dell’asso di Cervera, che con le sue cinque vittorie e tre secondi posti sta monopolizzando la scena, il contesto agonistico è assai incerto. Andrea Dovizioso, al momento, guida la truppa degli “umani” con 127 punti a precedere il compagno di team Danilo ...

MotoGp - Lin Jarvis mette in guardia la Honda : “devono stare attenti - se Marquez si fa male o va via…” : Il managing director della Yamaha ha paragonato la propria linea di sviluppo con quella della Honda, mettendo in guardia l’HRC Strade differenti, così come i risultati. Yamaha e Honda seguono percorsi di sviluppo differenziati, con il team HRC che si concentra solo su Marquez cercando di metterlo nelle condizioni migliori per vincere e la Casa di Iwata che prova ad accontentare sia Rossi che Viñales. AFP/LaPresse Scelte che secondo ...

MotoGp – Marquez - la voglia di tornare e il dolce pensiero a Lorenzo : “mi manca la moto! Spero che Jorge…” : Marc Marquez non vede l’ora di ritornare a correre dopo la pausa estiva: il pilota Honda, pronto per la gara di Brno, rivolge anche un pensiero a Jorge Lorenzo, ancora fermo per infortunio Terminata la pausa estiva, i piloti di MotoGp sono pronti a ritornare in sella alle loro moto per la ripresa del campionato. Era andato in vacanza con il sorriso e ritorna allo stesso modo Marc Marquez, campione in carica e leader del Motomondiale, ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : la resurrezione di Yamaha può portare un’alternativa a Marquez : Buone notizie per gli appassionati del motomondiale, visto che la lunga pausa di quasi un mese del circus sta per terminare e i motori delle due ruote stanno per riaccendersi finalmente in vista del weekend di gara a Brno, per il GP di Repubblica Ceca, decimo round stagionale 2019. Ci eravamo lasciati un mese fa con l’ennesimo successo schiacciasassi di Marc Marquez al Sachsenring, con il catalano che ha allungato nettamente il suo ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

MotoGp – Vacanza romantica anche per… Marquez : lo spagnolo posta la prima foto con la sua Lucia [GALLERY] : Vacanza d’amore per Marc Marquez: lo spagnolo in compagnia della sua dolce metà, Lucia Rivera Romero Da tempo ormai dalla Spagna è arrivato un importantissimo scoop riguardante la vita privata di Marc Marquez: lo spagnolo si è infatti fidanzato. Dopo le prime uscite ‘di nascosto’, la bella Lucia Rivera Romero è stata al fianco di Marquez al Montmelò, dove il pilota ha trionfato ed ha ricevuto un tenero bacio al parco ...

MotoGp - pazza idea Marc Marquez per la Ducati : la clamorosa apertura di Paolo Ciabatti : Il direttore sportivo Ciabatti non ha smentito la possibilità che la Ducati possa tentare l’assalto a Marc Marquez in vista del 2021 I tempi per un clamoroso colpo di mercato non sono ancora maturi, ma la Ducati un tentativo per Marc Marquez lo farà. Non nella prossima stagione, avendo già sotto contratto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, bensì in ottica 2021 quando gli accordi con gli attuali piloti andranno in scadenza. Lo ha ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al talento di Rossi e Marquez - Puig sincero : “Valentino nei libri di storia - ma Marc…” : Puig, il paragone tra Valentino Rossi e Marc Marquez e le difficoltà di Jorge Lorenzo: le parole del team manager Honda La MotoGp è in vacanza, ma mentre i piloti si godono un po’ di relax con amici e parenti non mancano gli argomenti di cui parlare. Dopo la gara in Germania, dove Marquez si è confermato re indiscusso, la stagione si ferma per la pausa estiva, per tornare in pista il 4 agosto a Brno, in Repubblica Ceca. Intanto, ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

MotoGp - Marquez snobba Valentino Rossi e la Ducati : che smacco da parte del pilota spagnolo : Il pilota della Honda ha indicato quelli che sono al momento gli avversari da battere, snobbando la Ducati e Valentino Rossi Sono 58 i punti di vantaggio di Marc Marquez nella classifica generale piloti, un gap imponente costruito dallo spagnolo sulla Ducati di Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Se lo spagnolo vince e convince però, il forlivese non riesce a tenergli testa, allontanandosi sempre di più di gara in gara, ...