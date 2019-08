Mauro Icardi ha una nuova squadra? Wanda Nara scatena i tifosi | «Sono molto felice»

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

Inter - accolta la richiesta di Mauro Icardi : l’argentino potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo : L’attaccante argentino ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il resto del gruppo al ritorno della squadra dalla tournée asiatica Mauro Icardi e l’Inter provano a riavvicinarsi, ma non per proseguire insieme il proprio rapporto. L’avventura dell’argentino in maglia nerazzurra è infatti terminata, ma le parti tentano di lanciare segnali di disgelo, anche in vista di eventuali future battaglie legali. Tano ...

Inter - il Napoli insiste : per l'attacco vorrebbe Mauro Icardi : Napoli e Inter sono tra le grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. Entrambi i club hanno la necessità di rinforzarsi come in più di una circostanza dai dirigenti delle due squadre. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato di essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Arkadiusz Milik che garantisca trenta gol. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, invece, ha bocciato ...

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Wanda Nara incinta del sesto figlio? L'indizio sulla moglie di Mauro Icardi : Wanda Nara in attesa del sesto figlio? La moglie e manager di Mauro Icardi potrebbe essere in dolce attesa e ci sarebbe un indizio. A lanciare il rumor, il settimanale Chi. L'argentina ha tre...

Wanda Nara è in dolce attesa? Il pettegolezzo sulla moglie di Mauro Icardi - : Carlo Lanna C'è un nuovo gossip sulla vita di Wanda Nara e, come ha riportato Chi, la donna potrebbe essere in dolce attesa proprio ora che Icardi sta prendendo decisioni importanti sul suo futuro calcistico Torna il sereno nella coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. I due a causa della partecipazione di Ivana Icardi alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, si sono trovati inconsapevolmente nel mirino del gossip. Per ...

Calciomercato Napoli News/ Accordo con Mauro Icardi! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: bozza di Accordo con Mauro Icardi, e per l'attacco spunta il giovane Rafael Leao.

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...

Mauro Icardi non cambia idea e vuole solo restare all'Inter : L' estate è lunga, il mercato pure ma, ad oggi, Mauro Icardi resta fermo sulle sue posizioni: nessuna apertura a un trasferimento all' estero e neppure a una delle due «pretendenti» italiane, la Juventus e il Napoli. L' ex capitano dell' Inter, dopo l' esclusione dal tour asiatico, continua la prepa

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...

Paura per Wanda Nara : disavventura per la moglie di Mauro Icardi : In attesa di definire il futuro dell’attaccante Mauro Icardi disavventura per la moglie ed agente Wanda Nara, la coppia riesce sempre a fare notizia anche quando si trova in vacanza, l’ultimo episodio si è verificato nella loro villa sul lago di Como. Wanda Nara è finita nelle acque del lago con la sua moto d’acqua, la stessa ‘Wags’ ha documentato l’accaduto con una serie di foto e video nelle stories ...

Mauro Icardi dopo che l’Inter lo ha escluso dal ritiro : “Resto qua due anni - prendo lo stipendio e non mi muovo” : “Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo”. A leggere Repubblica, quello di Maurito Icardi è un vero braccio di ferro contro la sua società, che nella giornata di ieri lo ha estromesso dal ritiro di Lugano, dove la squadra ha iniziato la preparazione sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte. A leggere il quotidiano romano, la reazione dell’argentino è stata durissima: Icardi era ancora convinto di potersi ...