La bomba su Neymar | “non giocherà fino alla chiusura del mercato”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sono ore caldissime sul futuro dell’attaccante del Psg, i rapporti sono sempre più tesi tra il club francese ed il Barcellona, secondo quanto riporta ‘Sport’, il brasiliano avrebbe deciso di non giocare più alcuna amichevole con il Psgdel calciomercato. Il giornale catalano scrive di un accordo che il brasiliano avrebbe stretto con il club blaugrana per cercare di vincere la resistenza del Psg con il club francese che non ha intenzione di cedereal Barcellona. “L’atteggiamento dista facendo perdere la pazienza e creando diversi problemi al Psg – scrive il quotidiano sportivo – impegnato nella tourne’e in Cina dove ha stretto accordi commerciali che prevedevano la presenza in campo del brasiliano”. Secondo ‘L’Equipe’, del resto, il Barcellona non avrebbe ancora ...

