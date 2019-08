Il sindaco Orlando ha sfrattato il ' vecchio' Palermo dallo stadio 

Palermo - il sindaco Orlando chiede ‘sfratto’ dallo stadio Barbera a vecchia proprietà : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al dirigente settore risorse immobiliari del comune della città siciliana di tornare in possesso dello stadio ‘Barbera‘ ancora in uso alla vecchia proprietà. Questa la lettera. “Assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero ed immissione in possesso dell’impianto sportivo“. Il settore competente “ha formalmente intimato alla U.S. Città ...

Palermo - soddisfazione del sindaco Orlando : “Compito ‘Heraora’ è riportare entusiasmo - qui il calcio è morto” : “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza. Mi auguro che la ‘Herahora’ possa far tornare un entusiasmo per il calcio in questa città corrispondente all’amore che noi palermitani abbiamo per la squadra di calcio e i colori rosa nero“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla ‘Herahora srl’ di ...

Rifiuti Palermo - Orlando e vicesindaco contro gli incivili : “Blitz con la polizia per beccarli” : “Sono le 5.30 e insieme al comandante Messina proviamo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città“. Si apre così il video diffuso dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in cui compare il proprio vice, Fabio Giambrone, impegnato con la polizia municipale e con il comandante Vincenzo Messina a fermare e sanzionare le persone che abbandonano in modo illecito i Rifiuti lungo le strade. Alla fine, il risultato è di 78 ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Proposte? Deciderò io assumendomi la responsabilità delle mie scelte” : “Io conto molto sulla serietà della proposte, sceglierò quella che riterrò la più seria e la più conveniente per una città che ha vissuto la mortificazione della cancellazione da un campionato professionistico“. Queste le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della presentazione dei 30^ Palermo Ladies Open. “Ho pubblicato un avviso, che non è un bando, perché Deciderò io assumendomi le responsabilità ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Ho ricevuto decine di mail per l’acquisto del club” : “Ho ricevuto decine di mail per quanto concerne l’acquisizione del club rosanero“. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando per l’assegnazione del titolo della squadra siciliana di calcio. Futuro Palermo, il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse “Come avevo preannunciato – prosegue – da sindaco ...

Futuro Palermo - il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse : Sono ore caldissime in casa Palermo, il club rosanero è alla ricerca di un nuovo progetto dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B, si ripartirà dal torneo di Serie D con l’obiettivo di una pronta risalita ed il progetto più interessante sembra quello del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Nel frattempo alle ore 11 di oggi a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa ...

Palermo : Lega lancia petizione online contro il sindaco - 'Orlando dimettiti' : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Riparte la petizione online della Lega per le dimissioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "I bisogni dei palermitani e le loro difficoltà quotidiane, causate da un sindaco che sembra occuparsi di tutto, dai migranti alla politica estera, fuorché di Palermo, non v

Palermo - il sindaco Orlando : “Presenteremo bando pubblico per avere squadra da subito” : “Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l’Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali e ciò secondo un programma conforme alla normativa sportiva e per garantire trasparenza di procedura ed affidabilità di nuova società“. Queste le ...

Sea Watch - duello Salvini-Orlando. Il ministro : “sindaco di Palermo vuole denunciarmi? Che paura” : duello a distanza sul caso della Sea Watch 3 tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di volerlo denunciare. Il vicepremier leghista ha risposto così: "Il sindaco sinistro di Palermo mi vuole denunciare...Tremo dalla paura". Orlando ha offerto la cittadinanza onoraria all'equipaggio della nave.Continua a leggere

Lo staff della Sea Watch avrà la cittadinanza onoraria di Palermo - lo ha deciso il sindaco Orlando : Il sidanco di Palermo, Leoluca Orlando vuole concedere la cittadinanza onoraria allo staff della Sea Watch “Hanno salvato vite umane”: allo staff della Sea Watch la cittadinanza onoraria di Palermo „gli uomini e alle donne della Sea Watch per l’impegno mostrato di fronte al drammatico ed inarrestabile flusso migratorio, contribuendo in modo determinante al salvataggio … Continue reading Lo staff della Sea Watch avrà la ...

Il Palermo fuori dalla Serie B - il sindaco Orlando : “i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo” : “La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di Serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio “Barbera”. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in ...