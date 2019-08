Fegato che si ‘auto-ripara’ con nuove cellule appena scoperte | trapianti forse non più

Fonte : scienze.fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2019) Gli scienziati hanno scoperto che abbiamo alcuneche potrebbe essere utilizzate un domani al posto deidipoiché permettono all'organo di auto-ripararsi. Vediamo insieme come funzionano queste, come le hannogli scienziati e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro.

270349 : RT @270349: VACCINO EPATITE B DANNEGGIA IL FEGATO CHE INVECE DOVREBBE PROTEGGEREhttp://www.altadauniaaltosalento.it/showthread.php?11829-Va… - Mikepub1 : @IlPrimatoN Non è stata una reazione comunicativa a livello del suo ruolo, ma mi sa che ogni tanto anche a lui gli… - maria1_e_basta : RT @Mikepub1: @maria1_e_basta @matteosalvinimi @SkyTG24 Sono d’accordo, senza voler sminuire il suo errore di comunicazione credo che a vol… -