Anche Tiscali potrà applicare sovrapprezzi per i servizi di roaming

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 1 agosto 2019) L'AGCOM ha concesso al'autorizzazione adper idi, rinnovando un provvedimento dello scorso anno L'articoloper idiproviene da TuttoAndroid.

Enric0Chessa : Usare Instragram per essere più buoni: anche in Italia arriva il tasto donazioni - telefoniatoday : RT @mvno: AGCOM autorizza una terza deroga sul Roaming in UE anche a Tiscali Mobile, come accaduto recentemente per Fastweb Mobile e Welcom… - pianetatel : RT @mvno: AGCOM autorizza una terza deroga sul Roaming in UE anche a Tiscali Mobile, come accaduto recentemente per Fastweb Mobile e Welcom… -