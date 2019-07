Tria:dato Pil atteso,ma ci sarà ripresa

IlIstat sul Pil fermo nel secondo trimestre era "" e comunque la crescita dell'economia "riprenderà" nella seconda parte dell'anno. Così il ministro dell'Economia,. "E' un-spiega- che riflette in larga parte il rallentamento in atto nell'economia dell'eurozona". E' una valutazione "in linea con le stime più aggiornate del Mef e descrive una situazione di complessiva stagnazione dell'attività economica". Ora "dobbiamo perseverare nello sforzo di rilanciare la crescita".Il +0,2% è "raggiungibile"(Di mercoledì 31 luglio 2019)