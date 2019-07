Temporali e grandine in Veneto | allerta gialla per maltempo per tutta la notte

Meteo - comincia il weekend di maltempo : violenti Temporali e grandine al Nord ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO] : È iniziato il weekend di maltempo sul Nord Italia. Dopo la tromba marina avvistata al largo di Genova in mattinata, violenti temporali stanno colpendo in particolare Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia con forti piogge e grandine. Fino alle 15:30, segnaliamo i seguenti accumuli pluviometrici più rilevanti: 28mm a Portogruaro, Reggello, Muzzano, 18mm a Parella, Savignano sul Panaro, 17mm a Ferrara, 16mm a Valsamoggia, 15mm a ...

Meteo - allerta Protezione Civile : arriva il maltempo con Temporali - grandine e crollo delle temperature : Meteo, cambio di rotta: arriva il maltempo. Le previsioni. Una perturbazione di origine atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni del Nord, con...

Ondata di Temporali blocca l'afa - rischio di nubifragi grandine e allagamenti sulla Penisola : Roma - Deciso cambiamento del tempo nel weekend, l'anticiclone africano mostrerà i primi segnali di indebolimento già nelle prossime ore, ma nel fine settimana verrà letteralmente demolito dall'inserimento 'a gamba tesa' di una saccatura nord Atlantica sull'Europa centro-occidentale. Uno dei due lobi anticiclonici si ritirerà almeno temporaneamente verso il Nord Africa, l'altro si isolerà ...

Meteo - nel weekend cambia tutto : ecco dove colpiranno fulmini - grandine e Temporali : Gli ultimi aggiornamenti Meteo confermano che il grande caldo subirà un deciso break a cavallo del prossimo weekend, proprio in concomitanza con il primo grande esodo degli italiani per le...

Maltempo - Temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Maltempo - in arrivo Temporali con nubifragi e grandine : l’elenco delle regioni a rischio : Da lunedì 15 luglio il Maltempo tornerà ad abbattersi sull'Italia, a cominciare dalle regioni del Nord-Ovest: tra le più colpite da temporali, raffiche di vento e rischio allagamenti ci sono Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Giù anche le temperature, con le massime che non supereranno i 28 gradi. Attenzione anche al Sud.Continua a leggere

Temporali in Puglia : danni sulle spiagge del Gargano - grandine nel barese : Cuore di Luglio rovinato dall'instabilità in Puglia dopo una lunga persistenza dell'alta pressione sub-tropicale. L'aria fresca proveniente dai Balcani sta innescando tanti rovesci e Temporali nelle...

Meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di Temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Temporali e grandine flagellano la costa adriatica : Dopo settimane di caldo e umidità asfissiante arriva la prima interruzione dell'estate. Da ieri pomeriggio, infatti, le coste adriatiche delle Marche, dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo sono state violentemente colpite da Temporali e grandine che, in alcune situazioni, si sono rivelati veri e propri nubifragi. La protezione civile ha diramato numerose allerte meteo: arancione per rischio Temporali nella Toscana centro ...

Temporali e grandine flagellano l'Adriatico : Dopo settimane di caldo e umidità asfissiante arriva la prima interruzione dell'estate. Da ieri pomeriggio, infatti, le coste adriatiche delle Marche, dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo sono state violentemente colpite da Temporali e grandine che, in alcune situazioni, si sono rivelati veri e propri nubifragi. La protezione civile ha diramato numerose allerte meteo: arancione per rischio Temporali nella Toscana centro ...

Maltempo - tornano Temporali e grandine : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Grande caldo e forti temporali, l'Italia si è svegliata divisa a metà. Ieri le condizioni meteorologiche hanno causato molti danni sulla costa adriatica e una vittima nelle Marche. Non ci sarà tregua nel weekend, quando un impulso freddo dalla Russia scatenerà un’altra on

Meteo : rischio Temporali violenti in Puglia. Possibile grandine grossa - nubifragi e trombe d'aria : Mattina nuvolosa e molto umida per la Puglia, segno che qualcosa ormai sta per cambiare dopo tanti giorni dominati dall'anticiclone sub-tropicale e caldo davvero eccessivo. Difatti una perturbazione...

Maltempo - violenti Temporali in Lombardia : nubifragi e grandine tra Bergamo e Monza [VIDEO] : violenti temporali si stanno abbattendo in Lombardia in questa nuova ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud con grandine, nubifragi, forte vento e tornado. temporali di forte intensità si stanno verificando tra Monza e Bergamo, scaricando grandi quantità di pioggia, grandinate e provocando un clamoroso calo delle temperature fino a +17°C in pieno giorno. Segnaliamo 71mm ad Almè, 68mm a Garlate, 61mm a Presolana M. Pora, 57mm ...

Maltempo : grandine a Rimini - Temporali e forti raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere