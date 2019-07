Studio su Dna finlandesi identifica 26 mutazioni dannose | potrebbero alterare il rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Unosul Dna appartenente a 20 milaha portato all’zione di 26 variazioni del codice genetico potenzialmenteper la salute cardiovascolare e metabolica. La ricerca è stata condotta da ricercatori della Washington University School of Medicine, in collaborazione con l’Università della California dell’Università del Michigan, oltre ad altre istituzioni tra cui diversi partner in Finlandia. Alcune di questeildi una persona di sviluppare l’obesità, il diabete o livelli elevati di colesterolo“, sottolinea lo. Sebbene questa analisi sia “solo un punto di partenza” per approfondire le conseguenze sulla salute delledel Dna, lo“è una pietra miliare importante nel dimostrare l’efficacia di questo approccio di ricerca genetica sulla ...

alessiome73 : RT @UNI_FIRENZE: L'intero DNA della più grande lucertola vivente al mondo, il #dragoKomodo, è stato sequenziato per la prima volta grazie a… - CittadinidiTwtt : RT @UNI_FIRENZE: L'intero DNA della più grande lucertola vivente al mondo, il #dragoKomodo, è stato sequenziato per la prima volta grazie a… - mrcfnd : RT @UNI_FIRENZE: L'intero DNA della più grande lucertola vivente al mondo, il #dragoKomodo, è stato sequenziato per la prima volta grazie a… -