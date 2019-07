Se la Juventus riesce a dare Dybala per Lukaku più soldi | vuol dire che sono dei geni

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Come Totòtruffa62 Siamo alla riedizione di Totòtruffa62. Siamo alla vigilia di una delle operazioni di mercato più incredibili della storia del calcio, una sorta di rapina al treno Glasgow-Londra in versione calcistica. Ma stavolta c’è solo da togliersi il cappello e inchinarsi davanti alo di Fabio Paratici e della. Leggiamo e ascoltiamo della trattativa trae Manchester United per uno scambio. E ovviamente avevamo sempre pensato che tra i due ci fossero almeno – ALMENO – quaranta milioni di differenza da versare da parte dellaai Red Devils. E invece strabuzziamo gli occhi. Scrive Repubblica: Se l’argentino accetterà il trasferimento dallo scambio lapotrebbe uscire addirittura più ricca. Sarebbe il capolavoro di Paratici: il belga è valutato in casa 75 milioni di sterline, i bianconeri perne chiedono una ...

