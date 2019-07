Redmi annuncia uno smartphone con il chipset da gaming Helio G90T | potrebbe essere Redmi

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Poco dopo l'annuncio di MediaTek che ha presentato ieri iG90 ededicati al, il direttore generale diLu Weibing ha confermato che la società lancerà unocon processorein India e ha lasciato intendere che un modello con lo stesso SoC è in lavorazione per la Cina. Non è da escludere che possa trattarsi di7 Pro. L'articolounocon ilda7 Pro? proviene da TuttoAndroid.