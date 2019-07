Perché Netflix traccia le vostre attività fisiche? La risposta è ovvia | per migliorare la

Perché la cancellazione di Tuca & Bertie su Netflix è uno schiaffo alla rappresentazione delle vere trentenni : Continuare a immaginare che Netflix sia un paradiso di creativi in cui la libertà di espressione regna sovrana si fa sempre più complicato. Perché è vero che sulla piattaforma di streaming trovano spazio progetti che altrove non potrebbero esistere, ma è dura pensare che ciò faccia davvero la differenza se l'aspettativa di vita delle serie di nicchia è di una sola stagione. È stato proprio questo il destino di Tuca & Bertie, cancellata ...

Perché in Italia il dvd resiste all’effetto Netflix : La vendita di DVD e Blu-Ray in Italia ha rappresentato il 66,8% delle vendite dell’Home Entertainment nel 2018 (foto Daniele Monaco per Wired) Prima furono le piattaforme di condivisione peer to peer, le chiavette di archiviazione usb e la banda larga. Ora il web 3.0, l’arrivo imminente del 5G e gli abbonamenti online con una vasta scelta di serie tv, film e documentari. In oltre 20 anni di onorata carriera il dvd ne ha affrontati di ...

Neon Genesis Evangelion - il pubblico Netflix se l’è presa facilmente. Ecco Perché : Attenzione: contiene spoiler! “Ci avete fatto capire il vero significato di ‘stato di furia’. […] Il doppiaggio e i sottotitoli della versione italiana di Neon Genesis Evangelion saranno presto sistemati (e, nel mentre, abbiamo rimosso il doppiaggio)”. Con questo post su Facebook Netflix ha reagito alla tempesta di disappunto dei fan italiani che hanno criticato il network per aver rimesso mano ai dialoghi alla serie animata in una guisa ...

Ecco Perché Geralt nella serie Netflix di The Witcher porta una sola spada : Netflix ha condiviso le prime immagini ufficiali della serie The Witcher, lo show televisivo basato sui famosi romanzi che uscirà nel corso di quest'anno. Abbiamo avuto l'occasione di vedere tre dei personaggi principali con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Cavill sembra essere più che adatto per Geralt, ma c'era qualcosa nelle immagini che ha attirato l'attenzione dei fan della serie: Geralt porta solo una spada.Come segnala ...

Tutte le stagioni di Glee su Netflix dal 30 giugno - Perché riscoprire la serie-trampolino per Darren Criss e Lea Michele : Ci siamo quasi: l'arrivo di Glee su Netflix è atteso per domani, 30 giugno. La popolarissima serie a metà fra teen drama, comedy e musical sarà disponibile in streaming sulla piattaforma nelle sue sei appassionanti stagioni, andate in onda originariamente su FOX tra il 2009 e il 2015. Nel panorama televisivo sono cambiate molte cose dal periodo in cui la serie firmata Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan ha deliziato gli spettatori con ...

Lucifer 6 su Netflix non ci sarà - Ildy Modrovich svela Perché la serie terminerà con la quinta stagione : Lucifer 6 non ci sarà, questo è quanto la co-showrunner Ildy Modrovich ha voluto ribadire ai fan. La petizione lanciata dagli appassionati della serie TV per chiedere a Netflix di produrre la sesta stagione, nonostante sia mossa da buone intenzioni, non ha cambiato la decisione unanime degli autori. La produttrice esecutiva ha scritto ai fan della serie su Twitter, che si sono sentiti confusi dal recente annuncio, spiegando perché Lucifer 6 ...