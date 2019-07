Papà di Elder : "Abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio" : Napoli, 31 lug. (AdnKronos) - "Io e mia moglie, dopo aver visto la foto di Hjorth bendato, abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio. Ma siamo stati rassicurati sul fatto che non ha subito alcun maltrattamento". Lo dice, attraverso fonti legali, Ethan Elder, il Papà di Finnegan Lee, il 19enne ame

Papà di Elder : “Abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio” : Napoli, 31 lug. (AdnKronos) – “Io e mia moglie, dopo aver visto la , abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio. Ma siamo stati rassicurati sul fatto che non ha subito alcun maltrattamento”. Lo dice, attraverso fonti legali, Ethan Elder, il Papà di Finnegan Lee, il 19enne americano in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere . Il padre del ragazzo, detenuto a Regina Coeli, è arrivato oggi a Roma. La famiglia di ...