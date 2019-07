Nei primi 6 mesi dell' anno 482 morti sul lavoro

Pensioni anticipate : con la quota100 triplicate le uscite Nei primi sei mesi dell'anno : Arrivano importanti aggiornamenti in merito ai dati sui pensionamenti anticipati in Italia nel primo semestre del 2019. Le statistiche dell'Istituto pubblico di previdenza mettono infatti in evidenza il forte trend registratosi a livello di pratiche inoltrate da parte dei lavoratori, con i flussi di richieste che risultano addirittura triplicati rispetto all'anno precedente. Se si prendono infatti come riferimento i dati del settore privato (non ...

Reddito cittadinanza - Nei primi tre mesi importo medio di 526 euro : L’importo medio mensile, erogato nei primi tre mesi del Reddito di cittadinanza, è pari a 526 euro. È quanto si legge nell’aggiornamento dell'Inps secondo cui è pari a 207...

Huawei ha aumentato i ricavi del 30% Nei primi sei mesi del 2019 : Nonostante l'inclusione nella blacklist del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Huawei ha fatto registrare nella prima metà del 2019 ricavi più alti L'articolo Huawei ha aumentato i ricavi del 30% nei primi sei mesi del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Tennis - Ranking ATP aggiornato (22 luglio) : Sinner entra Nei top200. Fabio Fognini resta fra i primi 10 : Si apre con il solito Novak Djokovic al comando, la settimana del Ranking ATP. Non è successo molto nei giorni scorsi, dopo quanto visto a Wimbledon, con i big tutti a riposo e diversi tornei che hanno regalato qualche punto ai protagonisti del circuito Tennistico mondiale. Il margine tra il numero uno del mondo e gli inseguitori rimane amplissimo, con Roger Federer che si è comunque portato a poco meno di 500 punti da Rafa Nadal per il secondo ...

Lavoro - Nei primi 5 mesi 3 milioni di assunzioni : Nei primi 5 mesi le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati, sono state 3.005.000. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Panda - l'auto più cercata e acquistata dagli italiani Nei primi sei mesi 2019 : Tante le incertezze del mercato automobilistico nei primo spaccato del 2019 che hanno provocato un calo delle vendite del 3,8 rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno (fonte...

Nei primi 5 mesi entrate tributarie e contributive in aumento : Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi, secondo i dati del Mef, mostrano nel complesso un aumento di 3.727 milioni.

LIVE Italia-Stati Uniti 7-3 pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri straordinari Nei primi due quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVALLO! Ottima Italia nelle prime due frazioni, gli azzurri devono difendere il 7-3. 22” GUIDIIIII!! Che gol da lontanissimo, 7-3 per l’Italia. 52” PELLEGRINI!! Ennesimo riflesso incredibile del portiere italiano che si aiuta con il palo. 1’22” Cannella ristabilisce le tre lunghezze di distanza! Tiro angolato e 6-3 per gli azzurri. 2’11” Del Basso! ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani Nei primi venti allo Scottish Open. Bertasio quarto - guidano in tre con un grande Wiesberger : Si è concluso da poco il secondo giro dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in corso di svolgimento al Renaissance Club di North Berwick. Tre uomini si dividono il comando con il notevole score di -14: il sudafricano Erik Van Rooyen, l’inglese Lee Slattery e l’austriaco Bernd Wiesberger. Sia Van Rooyen che Slattery hanno girato in 64 colpi, 7 sotto il par, mentre Wiesberger è riuscito a trovare uno spettacolare -10 ...

Nessun aumento dei costi dell’offerta telefonica Nei primi 6 mesi : È in discussione al Senato un disegno di legge che vieta agli operatori telefonici di effettuare rincari nei primi 6 mesi di contratto. Le compagnie tendono a aumentare i costi dell'offerta in seguito alla stipulazione del contratto per evitare il fenomeno del turismo telefonico, per cui gli utenti cambiano spesso la propria offerta: con il nuovo disegno di legge, tuttavia, i consumatori non dovrebbero ricevere sorprese almeno per i primi mesi.

Universiadi Napoli - Nei primi giorni di gare tre medaglie d'oro e tanti podi per l'Italia : Universiadi di Napoli 2019 iniziate bene per gli atleti italiani, che alla lunga si stanno facendo valere nelle discipline specialità della casa come la scherma, la ginnastica, nuoto, shooting e i tuffi. Invece, si sta rivelando più difficile il cammino italiano negli sport di squadra, dove gli azzurri vanno a corrente alternata. È possibile seguire le gare su Rai 2, Rai Sport o iscrivendosi gratuitamente al sito della FISU....Continua a leggere

MotoGp - Viñales svela la sua strategia : “Nei primi giri della gara studierò Marquez - ecco cosa ho in mente” : Lo spagnolo ha ammesso di non aver compiuto un giro perfetto, utile comunque ad ottenere la prima fila della griglia di partenza del Gp di Germania Maverick Viñales riesce a centrare l’obiettivo prefissato prima delle qualifiche, ottenendo la prima fila sulla griglia di partenza del Gp del Sachsenring. AFP/LaPeresse Un’ottima prestazione quella del pilota Yamaha, che ha comunque ammesso ai microfoni di Sky Sport di aver ...

Farmaci : 3.400 sono aumentati di prezzo Nei primi 6 mesi 2019 negli USA : negli Stati Uniti i prezzi di oltre 3.400 Farmaci sono aumentati nei primi 6 mesi del 2019, con una crescita del 17% rispetto al numero di prodotti a costo lievitato registrato nel 2018, pari a 2.900. L’aumento medio del prezzo è stato del 10,5%, pari a 5 volte il tasso di inflazione. Per 41 Farmaci il prezzo è cresciuto di oltre il 100%, inclusa una versione generica dell’antidepressivo fluoxetina – il noto Prozac* – il ...

Farmaci : 3.400 sono aumentati di prezzo Nei primi 6 mesi 2019 negli USA : negli Stati Uniti i prezzi di oltre 3.400 Farmaci sono aumentati nei primi 6 mesi del 2019, con una crescita del 17% rispetto al numero di prodotti a costo lievitato registrato nel 2018, pari a 2.900. L’aumento medio del prezzo è stato del 10,5%, pari a 5 volte il tasso di inflazione. Per 41 Farmaci il prezzo è cresciuto di oltre il 100%, inclusa una versione generica dell’antidepressivo fluoxetina – il noto Prozac* – il ...