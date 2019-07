Maltempo | Veneto | colpita la Pedemontana vicentina e Comuni del padovano

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – In riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni attese nella nostra regione sica che un violento nubifragio ha colpito la, in particolare Piovene Rocchette dove registrano allagamenti, fango e ghiaia che hanno invaso alcune strade. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile locale e della provincia di Vicenza a supporto. Neipadovani di Montegrotto, Abano Terme e Selvazzano si registrano interventi per allagamenti stradali e alberi caduti. Si sottolinea che la situazione meteo è attualmente in evoluzione e, quindi, l’elenco deicolpiti al momento non si può dire esaustivo. Il Presidente della Regione del, Luca Zaia, attraverso l’assessore Gianpaolo Bottacin, è in costante contatto con il Sistema Regionale di ...

