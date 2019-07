Gruppo di giovani scout in difficoltà | soccorsi dagli uomini del Cnsas

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L'Aquila - Una squadra di 5romani, tutti di età compresa tra i tredici e i quindici anni, è stata recuperata in buone condizioni di salute dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Sulmona in località Fonte Fredda, nel Parco della Majella. I ragazzi, compresi in unpiù ampio e accampato al Passo San Leonardo, hanno lasciato il campo questa mattina per effettuare una escursione che sarebbe dovuta terminare a Campo di Giove, con pernottamento all’addiaccio, e proseguire l’indomani con rientro a Pacentro. Convinti del percorso da intraprendere, hanno però trovato il sentiero impraticabile a causa di una serie di sbarramenti. Si sono quindi messi su una traccia segnata dal passaggio degli animali e, convinti di muoversi comunque nella direzione giusta, sono invece finiti tra i rovi senza poter andare oltre. Poi la sete ...

