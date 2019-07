Gli Usa | «Hamza | figlio ed erede di Osama Bin Laden | è morto»

Usa : "Morto il fiGlio ed erede di Osama bin Laden" : Hamza bin Laden, il figlio più in vista del defunto capo di Al-Qaida Osama bin Laden è morto, secondo informazioni di intelligence raccolte dagli Usa.Lo rivela la Nbc citando tre dirigenti americani coperti dall’anonimato, che non hanno fornito dettagli su dove o quando sarebbe morto né se gli Stati Uniti abbiano giocato un ruolo nella vicenda. Non c’è quindi ancora una conferma ufficiale.Lo scorso marzo ...

Intelligence Usa : fiGlio bin Laden morto : 21.08 Gli Usa hanno ottenuto informazioni di Intelligence secondo cui Hamza, figlio di Osama bin Laden, celebre per la sua militanza jihadista, è morto. Lo riferisce Nbc citando tre dirigenti Usa,che però non hanno fornito dettagli né conferma, su dove o quando sarebbe morto né se gli Usa abbiano giocato un ruolo nella vicenda. Lo scorso marzo Washington aveva messo una taglia di 1mln di dollari per la cattura di Hamza considerato il leader ...

PuGlia - il Tar blocca il provvedimento che vieta la plastica usa e getta in spiaggia : “Illegittimo” : bloccato il provvedimento della Regione Puglia che vietava la plastica monouso in spiaggia già dall’estate del 2019. Il Tar ha dato nuovamente il via libera a contenitori per alimenti, bottigliette in pet, bicchieri e altri oggetti usa e getta, sospendendo l’ordinanza regionale, la prima del genere in Italia. Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, il provvedimento è illegittimo in quanto non basato su alcuna fonte primaria di ...

Usa - torna dal Kuwait con un souvenir nel bagaGlio : un lanciarazzi : ?Era solo un souvenir?. Così negli Stati Uniti un uomo, di ritorno dal Kuwait, ha cercato di giustificarsi su un 'ricordino' messo nel bagaglio: un lanciarazzi....

Riconoscimento facciale - flop da Londra aGli Usa. "L'algoritmo sbaGlia nell'80% dei casi" : Test deludenti per la Metropolitan Police: dei 42 sospetti individuati in aree affollate, solo 8 risultati si sono dimostrati attendibili. E negli States sempre più città rinunciano alla tecnologia del Grande Fratello

Calcio femminile - Jillian Ellis lascia la panchina deGli Usa : “È stato l’onore di una vita” : Dopo essere entrata nella storia vincendo due Mondiali consecutivi, Jillian Ellis ha scelto di lasciare la panchina della nazionale femminile di Calcio degli Stati Uniti. La CT delle “Stars and Stripes” è reduce dal trionfo nella rassegna iridata in Francia, grazie al quale ha eguagliato il record di Vittorio Pozzo, che aveva vinto due Coppe del Mondo di fila (1934 e 1938) sulla panchina azzurra. Ellis lascia dopo cinque anni, in cui ha ...

Anna Rita Leonardi : "Mi sono scusata con Jerry Calà per averGli dato del cretino. Ma non rinnego il giudizio sulla sua carriera" : “Mi sono chiaRita con Jerry Calà. sono abituata ad assumermi la responsabilità di quello che faccio. Non rimangio quello che ho detto, tranne il ‘cretino’. È un giudizio espresso con molta foga, anche dettato dagli ormoni”. La dem Anna Rita Leonardi fa, in parte, marcia indietro. Dopo aver definito Jerry Calà un “cretino senza talento”, ritratta l’offesa, ma conferma di non ...

Usa - torna dal Kuwait con un “insolito” souvenir nel bagaGlio : un lanciarazzi : L'uomo è un membro dell'esercito che tornava a casa a Jacksonville, in Texas, e che “desiderava un souvenir insolito”, ha spiegato agli agenti della TSA, l’agenzia governativa , nata dopo l'11/09, dedita al controllo degli aeroporti.

Attenzione aGli smartphone - soprattutto in estate : causano miopia e astenopia : Il relax estivo favorisce e aumenta il tempo da passare con il nostro smartphone, a chattare, a leggere o ad usare qualche app, magari per prenotare un viaggio o un ristorante. Ma mai come in questo periodo è necessario fare Attenzione: troppe ore con gli occhi fissi sullo schermo dello smartphone fanno male, e si rischia di sviluppare miopia o astenopia. Lo ricorda Pasquale Troiano, primario di oculistica dell’Ospedale Sacra Famiglia ...

SCENARIO/ Formica : Gli Usa daranno all'Europa la testa di Salvini e Di Maio : Non solo M5s è in crisi, presto lo sarà anche la Lega, perché Salvini e Di Maio hanno perso la battaglia contro l'Unione Europea

Tennis - WTA Washington 2019 : Gli Usa scoprono la giovane Hailey Baptiste - ma perdono Sloane Stephens e Madison Keys. Avanza Camila Giorgi : In una giornata nera per il Tennis americano, nel torneo di WTA di Washington splende la giovanissima Hailey Baptiste. Gli Stati Uniti scoprono una nuova possibile stella, perchè la 17enne (diventa maggiorenne a novembre) e numero 283 del mondo, si è resa protagonista della più bella vittoria nella nottata appena trascorsa. Nel torneo di casa, la Tennista classe 2001 ha saputo sconfiggere Madison Keys, numero due del seeding, con il punteggio di ...

La tecnica di editing genetico Crispr sarà usata per trattare la cecità neGli esseri umani : (foto: Guido Mieth via Getty Images) La tecnica Crispr di editing del genoma verrà testata negli esseri umani: si tratta di una delle primissime volte in cui il metodo rivoluzionario di taglia e incolla del dna viene applicato nel corpo umano, per correggere un difetto genetico. Ed è la prima volta in cui verrà utilizzata contro una malattia genetica della retina che porta alla cecità. A renderlo noto è l’agenzia di stampa internazionale ...

Il fiGlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia diventa un caso. Il Pd : imbarazzante Lui si scusa : «Errore da papà» : Il Pd: Salvini imbarazzante. Lui si scusa: errore da papà. Verifiche della Questura. Di Maio: non paghino gli agenti

Diego Fusaro-Aurora Pepa : nata fiGlia Allegra/ "Abbiamo scoperto il senso della vita" : Diego Fusaro e Aurora Pepa sono diventati genitori: è nata la figlia Allegra, le prime foto. 'Abbiamo scoperto il senso della vita'