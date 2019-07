«De Luca firma» | la protesta dei navigator della Campania arriva a Roma

Il Genoa prova a stringere per Luca s Biglia e attende Kamada per la firma : I rumors su Lucas Silva si sono raffreddati dal momento in cui il Genoa ha concentrato le proprie energie su Lucas Biglia . Il centrocampista del Milan ha superato il galactico Silva nelle preferenze dei rossoblu e adesso la dirigenza monitora la situazione, in attesa di capire l'eventuale disponibilità dell'argentino. Genoa , proposto un biennale a Lucas Biglia Enrico Preziosi avrebbe messo sul piatto un contratto biennale da 1,5 milioni di euro ...

Regione Campania contro i Navigator : De Luca non firma la convenzione : In questi giorni si è aperta la seconda fase del reddito di cittadinanza, con l'assunzione dei Navigator. I primi contratti sono stati già firmati da parte dei candidati selezionati a svolgere l'impiego. Le regioni hanno firmato un'apposita convenzione con l'Anpal Servizi (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) ma la Campania si è sottratta alla sottoscrizione della convenzione. Senza la stipula del contratto, i Navigator non ...