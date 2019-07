Dalle Lacrime di San Lorenzo alla Luna Nera | tanti appuntamenti nel cielo di Agosto 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva, l’ottavo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole giorno 11 passa dcostellazione del Cancro a quella del Leone. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 75 minuti. Lasarà in fase di novilunio giorno 1, in Primo Quarto il 7, in plenilunio il 15, in Ultimo Quarto il 23 e poi ancora in novilunio il 30. Lad’ci accompagnerà infatti in cinque fasi e sarà Nuova due volte, la seconda delle quali è chiamata Black Moon, o. Per quel che riguarda i pianeti del Sistema Solare, Mercurio si più ammirare al mattino presto, sull’orizzonte orientale, tra le luci dell’alba: si troverà all’inizio del mese nei Gemelli, per poi spostarsi nel Cancro, quindi ...

