Blitz dei reparti speciali dopo 27 ore | bloccato l' uomo che minacciava di farsi esplodere

Vibo Valentia - Blitz dei carabinieri : fucili a pompa e bombe nascosti in un casolare : Pina Francone I militari della compagnia di Vibo Valentia hanno trovato un vero e proprio arsenale nelle campagne di Cessaniti Un arsenale nascosto in un casolare abbandonato in aperta campagna. fucili a pompa, pistole, bombe, cartucce e passamontagna: è il "bottino" rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. I militari erano impegnati in un rastrellamento delle aree ...

Spaccio nel centro d'accoglienza - Blitz dei Carabinieri a Licata : Mauro Indelicato I controlli dei Carabinieri nel capolinea dei bus di Licata L'operazione dei Carabinieri, denominata "Capolinea", porta alla scoperta di sei pusher i quali usano anche il centro d'accoglienza come luogo di Spaccio di sostanze stupefacenti C’è anche un centro d’accoglienza tra i luoghi dello Spaccio a Licata, città portuale in provincia di Agrigento interessata nelle scorse ore da un blitz dei Carabinieri contro una ...

Spacciavano droga nei parchi giochi dei bambini : quattro arresti a Pistoia. Blitz anche a Livorno : A Pistoia le forze dell'ordine hanno stroncato un traffico di droga arrestando 4 persone: un marocchino e tre italiani. Giro d'affari 500mila euro. Dieci arresti anche a Livorno droga spaccio di droga spaccio di cocaina parco giochi Raffaello Binelli Da Wikipedia ?Url ...

Maxi Blitz a Palermo : 19 arresti. Bloccati gli affari dei?Gambino e degli Inzerillo : Erano gli scappati, andati via da Palermo per sfuggire alla furia criminale della mafia di?Totò Riina. Puntavano oggi, dopo essere tornati dagli?Stati?Uniti, a ricostruire l’antico potere criminale e soprattutto...

Mafia - Blitz fra Palermo e New York : 19 arresti. Bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino : Dopo la morte di Riina, avevano detto no alla Cupola: "Se li arrestano, quelli parlano subito". In manette anche il sindaco di Torretta: “Era a disposizione”

Scontri al G7 di Torino - Blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali : 17 arresti : blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali: è in corso di esecuzione di una serie di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su incidenti avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 alla Reggia di Venaria. L’operazione è coordinata dalle autorità giudiziaria piemontese ed è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, ...

Ambulanze prive dei requisiti necessari per garantire il servizio : Blitz dei NAS - ritirate le licenze : Mancanza di defribillatori, kit attrezzi da scasso per incidenti stradali e materassino a depressione è il risultato di una verifica eseguita dai militari del NAS di Salerno, collaborati dalla Compagnia CC di Agropoli (SA), all’interno delle Ambulanze di tre società private di trasporto infermi. I responsabili, segnalati alle Autorità Sanitarie e amministrative competenti, sono stati raggiunti da provvedimenti di sospensione della ...

Agrigento - Blitz dei carabinieri e sette fermi : il video del boss a braccetto col consigliere comunale di Licata : I carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa. In carcere sono finiti boss e gregari delle famiglie di Licata e Campobello di Licata. Tra i fermati, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c’è anche un consigliere comunale di Licata, Giuseppe Scozzari. ‘Ndrangheta, arrestati due poliziotti del carcere di Cosenza: ...

Agrigento - Blitz dei carabinieri : 7 fermi. E il boss disse del figlio di Riina : “Davanti a questo ragazzo ci togliamo il cappello” : “Davanti a questo ragazzo ci togliamo tutti il cappello”. Così il boss di Licata Angelo Occhipinti, fermato dai carabinieri di Agrigento su ordine della Dda palermitana, parlava del figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore, già processato e condannato per associazione mafiosa. Le parole, intercettate da una microspia degli investigatori, sono inserite in una conversazione tra il capomafia e un uomo d’onore a cui sarebbe stato ...

Licata - Blitz antimafia dei carabinieri : arrestati boss e un consigliere comunale : Accertata anche un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania e l'interesse di Cosa nostra nel settore delle slot-machine

Blitz dei Nas nei ristoranti etnici di tutta Italia : la metà è irregolare : Chiuse o sospese 22 attività, riscontrate 477 violazioni di legge e sequestrate 128 tonnellate di cibo

Blitz dei Nas nei ristoranti etnici : sequestrate 128 tonnellate di cibo - “all you can eat” nel mirino : “Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. Ben vengano le cucine etniche, a tutti piace il sushi, ma “all you can eat” non può fare rima con rischio di intossicazione alimentare: le regole valgono per tutti. Non si mette a rischio la salute dei cittadini con pratiche illegali per mantenere i prezzi stracciati. Spesso manca la conoscenza del nostro sistema di ...