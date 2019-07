Rai | accordo con Usigrai e Fnsi | 90 nuove assunzioni e giusto contratto per

Champions League 2019/20 - la Rai non molla e presenta appello per bloccare accordo Sky-Mediaset : In occasione della presentazione dei palinsesti, Mediaset aveva già annunciato ufficialmente il ritorno sulle proprie reti della Champions League, la massima manifestazione continentale per club alla quale, quest'anno, per quanto riguarda le squadre italiane, parteciperanno Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.Per la cronaca, sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro una partita di Champions League, per ogni turno della fase a gironi, ogni ...

ItalBasket - Melli salta il tRaining camp di Pinzolo : decisione presa in accordo con il ct Sacchetti : Il giocatore azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio, svolta al termine del campionato turco Nicolò Melli è stato autorizzato a non partecipare al training camp di Pinzolo (23/29 luglio). In accordo con il Ct Sacchetti e lo staff medico sanitario Azzurro, le condizioni dell’atleta, sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato alla fine del campionato turco, verranno monitorate di settimana ...

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

Raiola : “De Ligt ha un accordo con la Juve. L’Ajax mantenga la parola data” : Mino Raiola, agente di Matthijs De Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciatore al quotidiano olandese De Telegraaf in merito all’affare che lo vorrebbe alla Juventus. “De Ligt ha un accordo con la Juventus” afferma il procuratore, sicuro che la trattativa vada in porto ” e spera che l’Ajax trovi presto un’intesa col club bianconero”. C’è un’incognita dunque ed è la posizione ...

Rai - l'accordo con Fiorello può saltare : "Si teme la Corte dei Conti". Soldi - cosa non torna : Il caso si complica. Si parla del passaggio in Rai di Fiorello che, secondo quanto rilanciato da Dagospia, ora potrebbe anche saltare. "Non tutto sembra filare liscio perché a quanto si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini ci sarebbero dei ritardi per la firma del contratto che l'ad

Perde terreno la Rai per la Champions League : accordo tra Sky e Mediaset sullo sfondo? : La RAI ha provato a dire la sua sulla trasmissione della Champions League presentando un ricorso contro Sky, che il Tribunale di Milano ha deciso di non prendere in carico la questione per una pronuncia d'urgenza, non essendosi presentati i requisiti per poter affrontare subito la vicenda. Il ricorso era stato intrapreso dalla prima emittente italiana lo scorso maggio affinché potesse avvalersi del diritto di trasmissione delle partite in ...

L'accordo per il Medioriente declassato a opportunità - ma l'obiettivo della conferenza in BahRain è la normalizzazione : L’”Accordo” è stato declassato a “Opportunità”, comunque del secolo, per i palestinesi. Ma attenzione a non liquidare la conferenza di Manama, come un fallimento. Non è così. Perché in Bahrain, nel summit “Peace to prosperity”, la vera posta in gioco, la scommessa strategica, è la normalizzazione dei rapporti tra i Paesi arabi, o comunque una larga maggioranza, e ...

Juventus : si cercherebbe l'accordo con Raiola per De Ligt - atteso l'ok di Rabiot : Quella di oggi per la Juventus potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte mercato. Infatti, nelle prossime ore Adrien Rabiot dovrebbe dare il suo sì definitivo per trasferirsi a Torino. Ovviamente la dirigenza della Juve non è solo concentrata sul francese ma è attiva anche sul fronte Matthijs De Ligt. Infatti, Fabio Paratici sta cercando un'intesa con Mino Raiola agente del giocatore. Dunque nelle prossime ore potrebbero arrivare ...

RADIO RADICALE-Rai - SALTA ACCORDO LEGA-M5S/ Salvini 'col' Pd - ira Di Maio : Rai e RADIO Radicale: SALTA ACCORDO Governo, ira M5s, Di Maio 'gravissimo, dovranno rispondere'. Lega vota col Pd, Salvini 'non si chiude RADIO d'un colpo'