Persona 5 Royal si mostra in un nuovo trailer

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019)ci presenta unnel quale possiamo vedere in azione ilggio di Morgana, comandante in seconda dei Phantom of Thieves of Hearts, e anche il suoDiego.Come possiamo vedere dalle immagini, il filmato è disponibile solamente in giapponese ma possiamo comunque apprezzare le interessanti sequenze di combattimento dal dinamismo spettacolare.5 Theè la riedizione del celebre JRPG lanciato in origine per PS4 nel 2016. Il titolo uscirà sempre su PS4 a partire dal 31 ottobre solamente in Giappone, mentre in occidente arriverà solamente nel corso del 2020.Leggi altro...

zazoomnews : Persona 5 Royal: un nuovo trailer è ora disponibile - #Persona #Royal: #nuovo #trailer - Katfrog1 : RT @Persona_Central: Morgana's new persona in Persona 5 Royal, Diego. #P5R - Brala1 : RT @Persona_Central: Morgana's new persona in Persona 5 Royal, Diego. #P5R -