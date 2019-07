Lo Chef Michele Casadei Massari approda al Jova Beach Party

Fonte : domanipress

(Di martedì 30 luglio 2019) Lo, fondatore di quattro ristoranti Piccolo Cafe e del ristorante Lucciola, tutti a New York, cucinerà durante l’ultima tappa già sold out del, il tour estivo dinotti che sta animando le spiagge italiane. L’appuntamento è per sabato 31 agosto presso la Spiaggia del Muraglione, a Viareggio., scelto dal Food Guru delFilippo Polidori, per l’occasione presenterà uno speciale ingrediente “segreto” della sua produzione. Ilcollabora con Food for Good. Il progetto, nominato tra le “best practice” presenti sulla Piattaforma dell’UE, prevede che al termine di ogniil cibo non consumato e perfettamente conservato sia recuperato per essere consegnato dai volontari delle Onlus alla struttura caritatevole più vicina (case famiglia, mense per i poveri e centri per i ...

