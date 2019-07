Leonori | allarme per chiusura 7 nidi Municipio XI

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “Da settimane i genitori chiedono spiegazioni all’amministrazione comunale riguardo ladi ben 7nel territorio delXI. Una difficolta’ per la vita di 400 bambini e le relative famiglie che purtroppo, ad oggi, non hanno avuto alcuna risposta concreta dal Campidoglio. Nonostante i genitori abbiano scritto alla Sindaca chiedendo una forte azione capitolina dopo settimane di silenzio. Oltre a stigmatizzare la disorganizzazione dell’amministrazione non posso non esprimere solidarieta’ a quelle famiglie romane sollecitando una veloce e rapida alternativa per quei genitori e quei bambini che vorrebbero semplicemente vedere rispettato un diritto”. Cosi’ in una nota Martaconsigliera regionale del Pd. L'articoloperXI proviene da RomaDailyNews.

