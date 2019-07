Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 su Netflix aprirà con un salto temporale per una

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Dopo aver preso piena coscienza dei suoi poteri di strega, cosa accadrà aSpellman ne Ledi3 su? Avrà la forza necessaria per sconfiggere il Signore Oscuro? Il produttore esecutivo Roberto Aguirre-Sacasa ha svelato a TV Insider qualche anticipazioni sull'attesa terza stagione. Cominciamo col dire che Ledi3 inizierà con un. Un mese dopo gli eventi della scorsa stagione, la nostra streghetta e il suo gruppo di amici, composto dall'ex fidanzato Harvey, i suoi amici Roz e Theo, partirà in una missione di salvataggio per Nick. Lo stregone infatti si era sacrificato, diventando un contenitore umano per il Signore Oscuro. Lilith, intanto, è diventata la regina dell'Inferno. Nella terza stagione ci saranno delle new entry a Greendale. Inoltre, pare che Theo potrebbe avere un interesse ...

