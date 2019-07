Industria | Lombardia in retromarcia per la prima volta da sei anni

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 30 luglio 2019) Per la produzionele primo calo annuo e maggiore frenata congiunturale dal 2013. Tiene l’occupazione ma tra le imprese cresce il pessimismo sul futuro. Bonometti: «A Roma stanno a guardare».

