Greta Thunberg andrà negli Stati Uniti in barca a vela

(Di martedì 30 luglio 2019) (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images), la 16enne svedese che ha fatto della lotta al cambiamento climatico la sua ragione di vita e ispirato i venerdì di protesta per il clima di Fridays for Future, dice di aver smesso di prendere l’aereo non appena si è resa conto dell’impatto ambientale dell’industria aeronautica. E non ha nessuna intenzione di cambiare idea, nemmeno per recarsi oltreoceano. Thuberg è stata invitata a due importante conferenze per il clima: il Climate Action Summit delle Nazioni Unite, che si svolgerà il 23 settembre a New York, e la Cop25 in programma a Santiago, in Cile, a dicembre. Molti suoi detrattori credevano che avrebbe declinato l’invito o abbandonato una delle sue battaglie storiche, salendo su un aereo. Thuberg però è riuscita a sorprenderli, annunciando che si recherà al primo di questi appuntamenti ina ...

